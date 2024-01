In alcune stazioni sono apparse delle affissioni senza firma, ma i fan hanno già collegato i simboli ad Alessandra Amoroso.

Nelle principali stazioni ferroviarie italiane sono apparse improvvisamente delle strane affissioni con tre simboli particolari: la formica, il palazzo e la stella. I cartelloni non sono firmati, ma – dato che ormai al Festival di Sanremo 2024 manca sempre meno – i fan più attenti hanno subito collegato i poster ad Alessandra Amoroso.

Si tratta infatti di tre simboli legati al brano che Alessandra Amoroso porterà in gara a Sanremo, Fino a qui. L’artista li ha già ampiamente citati sui social come teaser della canzone in gara al Festival. L’immagine della formica è apparsa con la scritta Mi sento come una formica persa nello spazio integalattico.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2024: il nostro commento dopo il primo ascolto dei brani in gara

Il palazzo è invece apparso in un’altra immagine sui social con la scritta Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di cinquanta piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all’altro, il tizio, per farsi coraggio, si ripete: “Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene”. Il problema non è la caduta, ma l’atterraggio. E la stella? Non resta che scoprirlo sul palco dell’Ariston, ascoltando Fino a qui.