Il regolamento di Sanremo vieta esibizioni pubbliche dopo essere stati annunciati nel cast: e così Mahmood ‘dà buca’ a ‘Che Tempo Che Fa’.

Doveva essere ospite a Che Tempo Che Fa per presentare il nuovo singolo Cocktail d’Amore (qui la nostra intervista), ma il regolamento è ferreo (nessuna esibizione in tv dopo essere annunciati nel cast di Sanremo) e così Mahmood ha disertato l’ospitata nel salotto di Fabio Fazio. La regola sta già in realtà facendo discutere, soprattutto dopo l’esibizione di Rose Villain ad Amici.

Secondo le norme sanremesi, «tutti gli artisti in gara non potranno prendere parte – in ambito nazionale e/o estero – pena l’esclusione da Sanremo 2024 […] a programmi, manifestazioni, incontri o eventi anche da remoto che prevedano loro interpretazioni-esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a Sanremo 2024), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet etc. dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara e sino al termine della Quinta Serata della kermesse. In questo periodo indicato sono comunque consentite le partecipazioni per interviste, previa comunicazione all’Ufficio Stampa Rai». Rose Villain, il 3 dicembre (stesso giorno dell’annuncio del cast di Sanremo da parte di Amadeus) è stata ospite ad Amici e si è esibita sulle note di Io, me e altri guai. Problemi in vista?

Nel dubbio, Mahmood ha deciso dunque di attenersi alle norme del Festival. Lo sottolinea lo stesso Fabio Fazio rispondendo alla domanda di Luciana Littizzetto: «Che fine ha fatto Mahmood? Doveva esserci…». «Giusto, è vero. – replica il conduttore – Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che, dal momento che deve essere a Sanremo, non veniva». Fazio e Littizzetto ironizzano sul fatto che mancano ancora due mesi al Festival: «Evidentemente hanno delle regole – chiosa Fazio – non verrà neanche il vincitore». A quanto pare, infatti, sempre da nuovo regolamento «per due giorni – spiega Fazio – i cantanti dopo il Festival possono andare solo nei programmi Rai». «Possiamo portare uno che canti la canzone di Sanremo», scherza a questo punto Lucianina.

Foto: Kikapress