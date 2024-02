Il karaoke arriva a Sanremo grazie a Canta Tu, che ha organizzato una serata a Casa Paola & Chiara. Il video.

Mercoledì 7 febbraio, Canta Tu ha realizzato una serata karaoke a Casa Paola & Chiara a Sanremo per celebrare il più grande evento della musica italiana con il karaoke, la forma di intrattenimento più amata del momento per divertirsi insieme cantando le canzoni più iconiche.

Con la partecipazione speciale di Paola & Chiara, che si sono anche esibite al karaoke nei loro più grandi successi, il party di Sanremo ha visto la presenza di diversi ospiti, tra cui Paola Turani e Valeria Angione. Durante l’evento gli ospiti hanno ascoltato e commentato i brani in gara al festival più importante della musica italiana e nei momenti di pausa si sono divertiti al Canta Tu, intonando le loro canzoni preferite e passandosi il microfono.

Il Canta Tu, seppur trasportabile ovunque, trova nel salotto di casa il suo habitat ideale, poiché simbolo e strumento di un divertimento puro, genuino, immediato e autentico. – ha commentato Enrico Preziosi, Fondatore e Presidente del Gruppo Preziosi – La casa come spazio intimo in cui divertirsi con chi si ama, in cui lasciarsi andare essendo se stessi. È quello che abbiamo voluto fare in questa occasione e che continueremo a fare nel corso dell’anno…certo in questo caso si è trattato di una casa particolarmente speciale e fuori dalle righe, ma in fondo tutte lo sono!».