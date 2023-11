Una serata tutta dedicata al Canta Tu, con grandi ospiti (anche a sorpresa)

Ieri, giovedì 16 novembre, Canta Tu ha realizzato un grande party – “Canta Tu Karaoke Celebration” – per festeggiare il Karaoke Day, la giornata nazionale dedicata a tutti coloro che amano condividere attimi di felicità intonando a gran voce le loro canzoni preferite.

Presentato da Mattia Stanga e con la performance a sorpresa di Tananai, che si è esibito con i suoi più grandi successi – Baby Goddamn, Sesso occasionale, Abissale e Tango– il party ha visto la partecipazione di molti ospiti, tra cui Gigi D’Alessio, Coma_Cose, La Pina e Diego Passoni, LDA, Matteo Maffucci, Olly, Pierpaolo Pretelli, Pio e Amedeo, Matteo Romano, Federico Russo, Beatrice Valli e Marco Fantini. Direttamente da casa propria tutti i grandi appassionati del karaoke hanno potuto unirsi a questa festa collegandosi ai social di Canta Tu.

Tananai alla serata Canta Tu: Sono un grande fan del Karaoke!

“Sono molto contento di aver cantato alla Karaoke Celebration di Canta Tu perché è stato uno dei primi modi di avvicinarmi alla musica da piccolo, quindi abbastanza fondamentale per quella che poi è diventata la mia vita. Sono un grande fan dei karaoke perché per me è sinonimo di festa; una delle soddisfazioni più belle è entrare in un karaoke senza farmi notare e vedere le persone che cantano le mie canzoni. Stavolta le abbiamo cantate insieme però!”, ha così commentato Tananai.

In questa occasione è stato presentato il Canta Tu Pro, il nuovo modello ancora più potente e performante, per invitare gli appassionati del karaoke a divertirsi in compagnia sulle note dei brani più amati.

‘’Il Canta Tu è sicuramente uno dei più grandi successi di Giochi Preziosi, diventato negli anni una vera propria icona della musica e del divertimento. Ha attraversato le generazioni, fatto cantare bambini e adulti di tutta Italia. Trent’anni dopo è ancora attualissimo, si tratta di un prodotto senza tempo e senza età proprio perché permette di divertirsi nel modo più autentico e immediato: cantare in compagnia.”, ha aggiunto il Fondatore e Presidente del Gruppo Preziosi, Enrico Preziosi.

Nato in Giappone e diffusosi nell’intera Asia, che attualmente è il Continente in cui il karaoke è più diffuso, questo fenomeno è stato inarrestabile e ha valicato i confini geografici, arrivando in Europa e proprio nel nostro Belpaese, che negli anni ‘90 ne ha visto un primo successo, anche con il programma omonimo di Fiorello, ed ora sta tornando a gran voce con programmi, locali e serate a tema.

Da sempre terra di musica e patria di celebri compositori e artisti, l’Italia non si è persa l’occasione di farsi notare quando questa formula di intrattenimento si è fatta strada anche nei nostri locali. È infatti italiano il detentore del Guinness World Record della performance più lunga di sempre al karaoke: Leonardo Polverelli, originario di Igea Marina, nel 2011 ha eseguito una maratona no stop con una performance al karaoke durata 101 ore, 59 minuti e 15 secondi e una playlist composta da 1295 brani.