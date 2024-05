Nel giorno del solstizio d’estate la Valtournenche ospita uno speciale evento musicale ad alta quota: ecco chi sarà sul palco.

È già ora di guardare all’estate, sia in riva al mare sia sulle cime montuose e Breuil-Cervinia (Valtournenche) mette a punto un evento speciale nel giorno più lungo dell’anno. Venerdì 21 giugno, infatti, è in programma Cervino Mountain Music Festival, che porta ad alta quota uno show blues e jazz immerso nei panorami mozzafiato della Valle D’Aosta.

Sul palco che dà il bene alla stagione più calda sono tre artisti di livello internazionale: Russell Crowe & The Gentlemen Barbers, Fabrizio Bosso Quartet e Luca Stricagnoli. On stage dal tardo pomeriggio, i musicisti ammalieranno il pubblico con la loro musica circondata da uno scenario naturale senza paragoni.

Russell Crowe insieme alla band inaugurerà proprio da Cervino Mountain Music Festival la lunga tournée estiva in Italia, rivisitando numerosi successi della storia della musica. E come preview del festival, durante il pomeriggio, Russell Crowe & The Gentlemen Barbers suoneranno tre brani dalla Terrazza Panoramica del Matterhorn Glacier Paradise (Piccolo Cervino), a 3.883 metri di altitudine. Sarà l’esibizione blues/rock canora più in alta quota del mondo.

LEGGI ANCHE: — Loreen, la popstar svedese per la prima volta in concerto in Italia

Fabrizio Bosso, con il suo Quartetto, renderà omaggio al genio musicale di Stevie Wonder. Luca Stricagnoli proporrà, invece, il fingerstyle che lo ha portato ad esibirsi dal vivo in ogni angolo del pianeta.

I biglietti di Cervino Mountain Music Festival sono gratuiti, fino ad esaurimento, e disponibili su TicketOne. L’evento è ideato e prodotto da Riptide, in collaborazione con Cervino Ski Paradise, Comune di Valtournenche e Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Immagini da Ufficio Stampa