Quella di domenica 8 ottobre è stata una serata speciale per Ultimo e circa 300 fan: l’artista è stato protagonista di uno show intimo a Londra.

Londra ha fatto da sfondo a un evento davvero speciale nella carriera di Ultimo. Il cantautore romano ha offerto, infatti, un’esperienza indimenticabile in un ambiente intimo e caloroso, lontano dagli stadi e dalle folle oceaniche che solitamente lo accompagnano. Pochi i fan che hanno potuto godere dello show, con biglietti ovviamente polverizzati in meno di un minuto. Luogo scelto per l’occasione, il The Blues Kitchen Brixton Pub dove Niccolò è stato protagonista di una serata da ricordare.

I circa 300 fan – molti fan arrivati da diverse parti di Londra e dall’Italia, alcuni addirittura senza un biglietto – non si dimenticheranno facilmente l’evento. Per una notte, Ultimo ha abbandonato gli stadi enormi e ha abbracciato la dimensione intima di un pub britannico. Questo gli ha permesso di guardare i suoi fan negli occhi, raccontare storie, eseguire brani meno noti del suo repertorio e improvvisare con il pubblico.

La serata è stata suddivisa in tre parti: un set acustico iniziale con Ultimo e la sua chitarra, seguito dall’ingresso del chitarrista Pierlu, che ha suonato insieme a Niccolò per cinque brani, e infine un finale emozionante con piano e voce. E prima di congedare il pubblico, il cantautore ha regalato una chitarra autografata a uno dei suoi fan, con la data del concerto di Londra incisa. Gesto che ha reso l’evento ancora più memorabile (di sicuro per il destinatario dell’omaggio).

Londra è una delle città preferite di Moriconi, che ogni anno vi trascorre del tempo per ricaricarsi. Proprio da Kensington Garden, pochi giorni fa, ha annunciato quattro nuove date per il suo tour ULTIMO STADI 2024 LA FAVOLA CONTINUA… prodotto da Vivo Concerti. Il tour ha già venduto oltre 250.000 biglietti, dimostrando il grande successo del cantautore romano nel panorama della musica dal vivo.

Questo il calendario aggiornato:

2 giugno 2024 – Trieste , Stadio Nereo Rocco (DATA ZERO)

, Stadio Nereo Rocco (DATA ZERO) 8 e 9 giugno 2024 – Napoli , Stadio Diego Armando Maradona

, Stadio Diego Armando Maradona 15 e 16 giugno 2024 – Torino , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 22 (SOLD OUT), 23 e 24 giugno 2024 – Roma , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 28 giugno 2024 – Messina , Stadio San Filippo

, Stadio San Filippo 6 luglio 2024 – Padova, Stadio Euganeo

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

