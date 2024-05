Annunciati gli ultimi nomi on stage al Sziget Festival 2024, dove sono attesi tra gli altri Victoria De Angelis, Rhove e Naska.

Si completa il cast in scena al Sziget Festival dal 7 al 12 agosto 2024 a Budapest. Il cartellone si arricchisce di nuovi grandissimi nomi come Kylie, Bebe Rexha, Fisher, Artemas, che si aggiungono ai già presenti Fred again.., Liam Gallagher, Skrillex, Editors. E aumenta anche la quota italiana, che vedrà protagonisti Laila Al Habash, Giuse The Lizia, dj WAD, Elasi, Popa, WISM, 43.Nove, Guatemala, LELAND DID IT, Alex the Judge and the Forbidden Fruits e Adriana.

Agli ultimi annunci si aggiungono i già confermati LIBERTATO, Victoria De Angelis (Maneskin) sj set, Venerus, Naska, Rhove, Fideles. Ancora: Enrico Sangiuliano, Ele A, Sam Paganini, Anfisa Letyago, One Eat One, Folkatomik, Di Filippo Marionette e Puppet Street Band. Anche per il 2024 si conferma, dunque, la programmazione del Lightstage, il boutique palco che negli anni è diventato un punto di riferimento per i Szitizen sull’Isola della Libertà.

Grafica da Ufficio Stampa Grafica da Ufficio Stampa

Il cartellone inaugura il 7 agosto alle 12:30 e impegnerà artisti provenienti da tutta Europa. Con il sostegno anche del MIC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea” che ha premiato il progetto: New Sounds From Italy di L’Alternativa srl.

Pronte anche le timeline della sezione Circo, Teatro e Teatro Danza, Magic Mirror e le daily parade che animano l’isola. Presentati anche il concept di Sziget Beach con esibizioni in acustico e l’acclamato villaggio Traveling Funfair, con intrattenimento vecchio stile.

Biglietti e info utili

Le vendite dei biglietti per l’edizione 2024 stanno procedendo spedite e, rispetto alla scorsa edizione, risultano già acquistati il doppio degli abbonamenti da seigiorni. Si prevede, dunque, una grande affluenza che in gran parte verrà accolta nelle aree di campeggio interne.

Per raggiungere Budapest dall’Italia ci sono molteplici collegamenti aerei con quasi tutti i più grandi capoluoghi del nostro paese. E per chi volesse raggiungere il festival in Bus organizzato o in auto, l’autostrada fornisce un itinerario comodo e ben servito per gli amanti della guida. È previsto anche un Bus organizzato (6 agosto sera) da Bologna, Padova e Trieste.

LEGGI ANCHE: — L’estate live di Diodato: annunciati gli appuntamenti outdoor

Grafica da Ufficio Stampa

Il Sziget Festival si svolge in città, a meno di 20 minuti dal centro urbano ed è collegato benissimo sia dai mezzi pubblici che dal servizio Taxi convenzionato. In aggiunta ai normali servizi, solo per i giorni dal 6 al 13 agosto, si può acquistare il Sziget City Pass by Budapest Card che permette di accedere alle terme gratuitamente, di usufruire della navetta per la tratta dall’aeroporto all’isola e viceversa, di utilizzare i mezzi pubblici e di approfittare degli innumerevoli sconti nei musei, ristoranti e luoghi di attrazione o monumenti.

LINE UP ITALIANA SZIGET FESTIVAL 2024

LIBERATO / VICTORIA (Makeskin) / Naska / Venerus / Rhove / Laila Al Habash/ Giuse The Lizia/ dj WAD / One Eat One / Folkatomik/ Enrico Sangiuliano / Sam Paganini / Fideles / Anfisa Letyago / Elasi/ Popa/ WISM/ 43.Nove/ Guatemala/ LELAND DID IT/ Alex the Judge and the Forbidden Fruits

Grafica da Ufficio Stampa