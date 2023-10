Ospite di ‘Via dei Matti n. 0’, Diodato ha intonato insieme a Stefano Bollani ‘Please, Please, Please Let Me Get What I Want’.

A Via dei Matti n. 0 – il programma – il programma cult di Stefano Bollani e Valentina Cenni in onda dal lunedì al venerdì alle 20:15 su Rai3 – è arrivato Diodato. Il cantautore, insieme a Bollani, ha regalato al pubblico un’emozionante ed inedita interpretazione del brano Please, Please, Please Let Me Get What I Want della band inglese The Smiths.

Valentina Cenni e Stefano Bollani hanno finalmente riaperto le porte della loro casa strabordante di musica in Via dei Matti n. 0, il programma di Rai Cultura realizzato da Ballandi. Ogni sera i padroni di casa partono da un argomento diverso legato alla musica per giocare, conoscere cose nuove e seguire insieme il flusso delle note e delle parole che può portare a risultati inaspettati come collegare, senza scomporsi troppo, un brano di Miles Davis ad antichi rituali induisti o una canzone di Raffaella Carrà ai classici della musica del romanticismo tedesco.

In Via dei Matti n. 0 non mancheranno gli ospiti provenienti dal mondo della musica, del cinema e dello spettacolo chiamati a improvvisare con i conduttori e a divertirsi, proprio come avviene in una serata a casa tra amici dove ci si riunisce intorno a un pianoforte per fare festa insieme.