LAZIOSound e la Regione Lazio festeggiano con un Concerto gratuito di Noemi e Federica Carta la Giornata Internazionale della Donna

La capitale si prepara a festeggiare la Giornata Internazionale della Donna con un concerto gratuito all’Auditorium Conciliazione di Roma: l’8 marzo per il LAZIOSound Festival, la grande festa in musica di LAZIOSound, si esibirà infatti Noemi, con opening di Federica Carta.

Prima della cantante che ha dato la voce a tanti successi italiani in 15 anni di carriera e della giovane cantautrice romana uscita dalla scuola di “Amici di Maria De Filippi”, saliranno sul palco anche Guidobaldi e Lorenzo Luiselli, i due vincitori del contest musicale promosso dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio e realizzato in collaborazione con LAZIOcrea per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio.

LAZIOSound Festival, non solo Noemi: spazio ai giovanissimi talenti laziali

Matteo Guidobaldi, in arte Guidobaldi, è un cantautore indie-rock italiano nato a Roma nel 1994 e con il suo ultimo singolo “Dire mi manchi” uscito a novembre 2021, ha vinto il contest Songwriting Heroes’ di LAZIOSound 2023. Nonostante la giovane età ha già aperto i concerti di grandi artisti dell’indie italiano come Eugenio In Via Di Gioia e Margherita Vicario e ha partecipato grazie a LAZIOSound allo Sziget Festival di Budapest.

Lorenzo Luiselli è un giovane fenomeno della classica del Lazio, vincitore assoluto 2023 e vincitore nella categoria I Love Mozart del contest della regione. A soli 9 anni ha debuttato in pubblico nell’ambito di Itinerari Farnesiani – Dimore in Musica e nel 2021, in occasione del festival I bemolli sono blu, si è esibito con musiche di Bach, Haydn, Mozart e Beethoven.

Prima del concerto del LAZIOSound Festival, con Noemi, Federica Carta, Guidobaldi e Luiselli, si terrà a partire dalle ore 18.00 una tavola rotonda con l’Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre dal titolo “Donne: forza, coraggio, resilienza. Il testimone alle nuove generazioni” che vedrà la partecipazione di diverse personalità del mondo dello spettacolo, cultura e dello sport.

Quella organizzata per l’8 marzo all’Auditorium Conciliazione da LAZIOSound e Regione Lazio, sarà una serata all’insegna della musica, dei giovani e delle eccellenze del territorio per continuare a sostenere e rafforzare lo sviluppo del sistema musicale del Lazio attraverso interventi economici e strutturali mirati, partnership ed attività di promozione finalizzate a sostenere il potenziale, la creatività e il talento dei giovani artisti del Lazio.

Foto via Ufficio Stampa