Gli italiani tornano in vacanza, anche in inverno, a Sharm El Sheik

Si avvia verso il “tutto esaurito” il Domina Coral Bay di Sharm El Sheik per le vacanze di Natale e Capodanno. Oltre 3.000 persone prenotate nel cinque stelle più conosciuto di tutta Sharm El-Sheikh.

Il Mar Rosso è tornato a essere una meta delle vacanze invernali per molti turisti italiani ma soprattutto per famiglie che vogliono rilassarsi al sole, godere di uno splendido mare e trovare un’ospitalità unica.

Il Domina Coral Bay incanta i suoi ospiti con una splendida vista sull’isola di Tiran che, con la sua barriera corallina, rappresenta un vero e proprio paradiso.

Domina Coral Bay, a Sharm El Sheik per festeggiare tre Capodanni

Il rosso del deserto si estende alle spalle mentre il blu del mare si trova davanti agli occhi e nel mezzo, tutto il necessario per una vacanza sorprendente. L’intrattenimento, per chi lo desidera, è una vera experience al Domina Coral Bay grazie al luxury club The Beach che propone show e dinner show spettacolari. Inoltre, il 31 dicembre al Domina Coral Bay si festeggiano 3 capodanni, un’occasione unica per salutare il nuovo anno,in base ai vari fusi orari:italiano, egiziano e l’orario Domina, che permette di godere più luce solare. Una grande festa che renderà il soggiorno indimenticabile.

“C’è una ripresa solida e strutturale della domanda per Sharm El Sheik e per il nostro resort fiore all’occhiello del Gruppo Domina. Le vacanze di fine anno ci confermano che i volumi sono tornati in un alveo di normalità sebbene non ancora pienamente allineati ai valori precedenti” dichiara Eugenio Preatoni, proprietario del Domina Coral Bay Resort, «Il conflitto in Medioriente inizialmente ha messo alla prova l’intero settore turistico; abbiamo dovuto e stiamo continuiamo tutt’ora a far fronte alla situazione ma per fortuna gli italiani stanno capendo che non è pericoloso venire a Sharm El Sheik. Il Coral Bay rimane una destinazione turistica ineguagliabile, in termini di natura, qualità/prezzo e di vicinanza al nostro Paese. Continueremo a lavorare per garantire che rimanga accessibile e accogliente per tutti.».