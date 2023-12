Su Airbnb alcuni alloggi situati al Polo Nord vanno per la maggiore: ecco dove vivere un’esperienza unica e magica

I più avventurosi, alla ricerca di emozioni uniche nei viaggi, hanno sicuramente in lista una visita al Polo Nord e Airbnb propone numerosi alloggi, tutti davvero originali, per garantire ai turisti ricordi memorabili. Che tu stia pianificando una fuga con la famiglia, un’avventura di gruppo o un viaggio in solitaria, questi luoghi unici sono l’ideale per staccare la spina e vivere il periodo delle feste con uno spirito speciale.

Airbnb, il Polo Nord spopola: gli alloggi mozzafiato

Chalet Luminescente e Moderno a Levi, Lapponia, Finlandia

Immerso nel cuore della Lapponia, questo moderno chalet offre il massimo comfort a soli 200 metri dalla stazione sciistica di Levi, il più grande comprensorio sciistico della Finlandia. Un ritorno rilassante dopo una giornata sulle piste è garantito grazie alla sauna e alla vasca idromassaggio riscaldata.

Igloo Panoramico a Jokkmokk, Svezia

Vivi l’incanto dell’aurora boreale in una lussuosa suite eco-friendly immersa nella cultura Sami. Questo igloo panoramico in Svezia è la scelta ideale per una romantica fuga a due, offrendo un’esperienza indimenticabile.

Baita Accogliente in Alaska, Fairbanks, Stati Uniti

Per gli amanti della natura, questa baita in Alaska offre l’opportunità di esplorare sentieri unici e ammirare la fauna selvatica. Un rifugio perfetto per chi cerca un contatto autentico con la bellezza incontaminata della natura.

Rifugio Moderno in un Campo Lavico a Reykjahlíð, Islanda

Caratterizzato da un design accattivante, questo rifugio islandese è parte di un complesso costruito nel bel mezzo di un campo lavico secolare. L’imbattibile panorama sul lago Mývatn lo rende un luogo unico per una vacanza memorabile.

Baita sul Lungomare a Vestvågøy, Norvegia

Situato nel cuore delle isole Lofoten, questo accogliente alloggio affacciato sul mare offre una vista spettacolare sulle montagne e sull’oceano. Dotato di una sauna privata, è perfetto per chi ama dedicarsi alla cura del sé.

Gioiello Architettonico a Akureyri, Islanda

Questo gioiello islandese, con spiccate linee architettoniche, offre l’opportunità di fare escursioni a cavallo, godersi lo spettacolo dell’aurora boreale e rilassarsi in una piscina riscaldata naturalmente.

Cabin Off-Grid a Fairbanks, Stati Uniti

Immersa in una valle privata di 100 acri, questa cabin off-grid offre un’esperienza completamente isolata con una terrazza e una vasca idromassaggio per godere delle colline circostanti.

Chalet con Vista a Salangen, Norvegia

Convertita da una stalla, questa casa in Norvegia offre una fusione di design scandinavo e elementi eclettici ereditati. Un’esperienza unica per vivere la storia dell’host Melissa.

Materiale fornito da ufficio stampa