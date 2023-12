Su AirBnb è possibile prenotare 3 notti per una famiglia di 4 persone presso l’Ufficio postale ufficiale di Babbo Natale a Rovaniemi, in Finlandia.

L’Ufficio Postale Ufficiale di Babbo Natale a Rovaniemi, in Finlandia, è pronto ad accogliere volontari per aiutare gli elfi a rispondere alle oltre 30.000 lettere quotidiane provenienti da bambini e adulti di tutto il mondo.

Visitare l’Ufficio Postale di Babbo Natale e dormire nel suo rifugio su Airbnb

In cambio di questo impegno straordinario, i nuovi aiutanti avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica: un soggiorno gratuito nel magico rifugio di Babbo Natale, prenotabile su Airbnb. Katja, il Capo Elfo dell’Ufficio Postale Ufficiale di Babbo Natale e host su Airbnb, ha condiviso l’entusiasmo di trasformare il rifugio di Babbo Natale in un luogo magico per garantire ai visitatori un’esperienza senza precedenti.

Oltre a dormire accanto a Babbo Natale, gli ospiti avranno l’opportunità di dare uno sguardo dietro le quinte dell’Ufficio Postale durante il periodo più frenetico dell’anno. Durante il soggiorno, i partecipanti saranno immersi nell’atmosfera incantevole del Polo Nord e faranno da aiutanti direttamente nelle attività degli elfi.

Un corso intensivo in elfologia condotto da Katja preparerà gli ospiti a diventare elfi a tutti gli effetti, mentre lavoreranno a stretto contatto con il team per smistare le lettere provenienti da ogni angolo del globo. Le attività includono svuotare le cassette della posta, assistere gli elfi nella timbratura delle lettere con uno speciale timbro postale del Circolo Polare Artico e scoprire il funzionamento dell’Ufficio Postale.

Dopo aver completato i loro compiti da elfi, gli ospiti potranno gustare piatti tradizionali finlandesi, partecipare a una emozionante gita in motoslitta, ammirare l’aurora boreale e sperimentare la sauna finlandese.

Un’esperienza unica: diventare elfi e aiutare Babbo Natale con le letterine

Il magico rifugio di Babbo Natale, situato a pochi passi dall’Ufficio Postale, offre un’atmosfera natalizia unica, con decorazioni tradizionali lapponi, un guardaroba di abiti elfici e tutti gli accessori che ci si aspetta in un autentico rifugio elfico nel Circolo Polare Artico. Per coloro interessati a questa esperienza straordinaria, le prenotazioni per il soggiorno di tre notti, che avrà luogo dal 18 al 21 dicembre 2023, saranno aperte il 11 dicembre alle ore 11:00 su airbnb.com/santa.

Grazie alla collaborazione con Visit Finland, saranno offerti voli di andata e ritorno gratuiti per Rovaniemi dall’aeroporto di Londra Heathrow con Finnair per due adulti e due bambini. La colazione e la cena sono incluse nel soggiorno gratuito.

Inoltre, Airbnb contribuirà al sostegno dei bambini e dei giovani lapponi con bisogni speciali e alle loro famiglie facendo una donazione una tantum a Special Children’s Omaiset ELO. Per coloro che non riescono a prenotare questa esperienza unica, la Categoria Polo Nord di Airbnb offre alternative come igloo, cabin e altri alloggi unici nell’affascinante mondo innevato della Lapponia.

Materiale foto: SamirZarrouck via Ufficio Stampa