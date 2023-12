In Italia il Natale è particolarmente sentito ma quali sono le regioni più devote a questa festa? La top 5 secondo Musement

Il Natale in Italia è un momento unico, in cui le città si trasformano in paesi delle meraviglie illuminate, e le strade risuonano di festa e allegria. Musement, la piattaforma dedicata alle attività di viaggio in tutto il mondo, ha condotto un’indagine approfondita sulle regioni italiane che vivono intensamente l’atmosfera natalizia.

Natale 2023, la gara alle regioni italiane più “natalizie”

Il risultato? Lombardi, laziali e campani emergono come i veri custodi dello spirito natalizio. Nel cuore della Lombardia, il Natale è una festa di luci e colori, con Milano che si distingue per il maestoso albero di Piazza Duomo e le affascinanti decorazioni di Galleria Vittorio Emanuele.

La regione ha ottenuto il massimo punteggio in sei delle dieci ricerche natalizie analizzate da Musement, consolidando la sua posizione di leader nell’esperienza natalizia.

Il Lazio si posiziona al secondo posto nella classifica, con Roma che incanta con le sue luminarie e gli iconici alberi di Natale di Piazza Venezia, Trinità de’ Monti e Piazza San Pietro. La tradizione del presepe è viva a Greccio, dove San Francesco d’Assisi creò il primo presepe 800 anni fa, e a Civita di Bagnoregio, uno dei borghi più pittoreschi d’Italia.

La Campania conquista la terza posizione, con Napoli che ospita la famosa via delle botteghe artigiane dei presepi, San Gregorio Armeno. Il mercatino di Natale al Castello medioevale di Limatola e l’affascinante Luci d’Artista a Salerno aggiungono ulteriore magia al periodo delle feste.

L’Abruzzo, con il suo paesaggio innevato e borghi illuminati, si piazza al quarto posto. La regione offre un’esperienza unica a bordo di un treno storico che attraversa i panorami innevati verso le pendici della Maiella e degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo. I Mercatini di Natale de l’Aquila, a tema Harry Potter, sono una scelta divertente e originale.

Chiudendo la Top 5, la Puglia si trasforma con luci, colori e profumi, dalle luminarie di Bari alla straordinaria mostra di sculture luminose a tema animale a Fasano. I famosi trulli di Alberobello, inseriti nel Patrimonio Mondiale Unesco, adornati a tema natalizio, aggiungono un tocco unico a questa festa.

Marche, Trentino, Toscana ed Emilia Romagna: cosa si fa a Natale?

Nelle restanti regioni, l’attesa per il Natale è altrettanto palpabile. Verona offre un mercatino delle pulci ispirato a Norimberga, mentre Padova stupisce con proiezioni e giochi di luce. In Toscana, la Valle del Serchio diventa la Valle dei Presepi, mentre in Emilia-Romagna i presepi di sabbia lungo la riviera sono opere d’arte da non perdere.

Nelle Marche, il Natale che non ti aspetti propone oltre cento eventi in venti borghi, tra presepi viventi, paesaggi fiabeschi e mercatini. Il Piemonte chiude la classifica con uno dei mercatini più grandi d’Italia ad Asti, un evento imperdibile con oltre cento casette in legno.

Infine, il Trentino-Alto Adige, sebbene non incluso nella classifica, merita una menzione speciale per i suoi biscotti di Natale e i meravigliosi mercatini di Bolzano e Trento, esempi della magia natalizia in questa splendida regione. In ogni angolo d’Italia, il Natale si celebra con uno spirito unico, rendendo il Bel Paese il luogo ideale per vivere l’atmosfera natalizia in modo indimenticabile.

Foto: Shutterstock