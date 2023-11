Preparatevi ad una serie di tappe in treno più che magiche all’insegna dei famosi mercatini di Natale in Italia e in Europa: tutti i consigli

Se non si possiede una macchina o – ancora meglio – si vuole lasciarla a casa, senza rinunciare a un giro per i mercatini di Natale, la piattaforma di viaggio Omio ha selezionato quelli più particolari raggiungibili in treno, a partire da meno di 25€.

Da quelli più tradizionali a quelli più innovativi, da una parte e dall’altra delle Alpi, ecco alcuni spunti per iniziare ad entrare nel clima delle feste, alla ricerca del miglior vin brulè e dei regali per amici e familiari.

Leggi anche: — LE 7 NUOVE MERAVIGLIE DEL MONDO, LE CONOSCI DAVVERO TUTTE?

Vienna, Austria: dall’11 novembre al 26 dicembre 2023

I mercatini di Natale a Vienna sono davvero una tradizione antichissima, che risale al 1296. Da allora molto è cambiato e i mercatini si sono moltiplicati: la capitale austriaca ospita più di un mercatino, da quello del Castello di Schönbrunn a quello originario vicino al municipio, offrendo uno scenario unico che conferisce a questo appuntamento un fascino tutto suo. Ciliegina sulla torta, i workshop per imparare a preparare i biscotti o le candele natalizie!

Come arrivare: da Venezia a Vienna in treno, andata e ritorno da 104€

Basilea, Svizzera: dal 23 novembre al 23 dicembre 2023

Nominato “Miglior mercatino di Natale d’Europa” nel 2021, quello di Basilea si svolge in due luoghi diversi, entrambi situati nel centro storico: Barfüsserplatz, dove si trova il mercatino di Natale più antico di tutta la Svizzera, e Münsterplatz, con la sua cattedrale risalente a 900 anni fa, Basilea Münster. Aperti tutti i giorni, si vivono al meglio se si uniscono a una passeggiata lungo il Reno con una crêpe calda in mano.

Come arrivare: da Milano a Basilea in treno, andata e ritorno da 134€

Monaco, Germania: dal 27 novembre al 24 dicembre 2023

Famosa per l’Oktoberfest, la capitale bavarese offre un’esperienza davvero gemütlich (parola tedesca per indicare l’hygge), con più di 140 bancarelle a Marienplatz, tra cui molte tramandate di generazione in generazione, colme di krapfen, zenzero coltivato in loco e altre prelibatezze natalizie come dolci di marzapane e Glühwein, la versione tedesca del vin brulé.

Come arrivare: da Verona a Monaco in treno, andata e ritorno da 65€

Lubiana, Slovenia: dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024

La capitale della Slovenia è nota per ospitare una delle luminarie più originali d’Europa, progettata dall’artista sloveno Zmago Modic, ma anche per i suoi splendidi mercatini di Natale allestiti nel centro storico della città e accompagnati da eventi gratuiti all’aperto. Giovane e creativa, Lubiana ha un occhio di riguardo anche per la sostenibilità: i mercatini sostengono infatti designer emergenti e produttori locali e privilegiano il km 0, cibi e bevande bio.

Come arrivare: da Trieste a Lubiana in treno, andata e ritorno da 71€

Gubbio, Umbria: dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024

Famosa per ospitare l’albero di Natale più grande del mondo, che ogni anno viene acceso il 7 dicembre sul Monte Ingino, sotto le feste la città medievale di Gubbio attira visitatori da tutto il mondo. Più che un semplice mercatino, Gubbio ospita un vero e proprio Villaggio di Natale, con Babbo Natale, una ruota panoramica ispirata al Polo Nord, un trenino, uno spettacolo di luci in grande stile e molto altro ancora.

Come arrivare: da Roma a Gubbio in treno, andata e ritorno da 23€

Villaco, Austria: dal 17 novembre al 24 dicembre 2023

Più di 60 chalet in legno vi aspettano anche a Villaco, in Carinzia, dove la tradizione dei mercatini di Natale è secolare. La piazza del Municipio e le vie circostanti sono il cuore di questo appuntamento, durante il quale non potrete non assaggiare il meraviglioso Villacher Glühwein, il vin brulè della cittadina, la cui antichissima ricetta è gelosamente custodita da epoche. Ultima ma non per importanza, la pista di pattinaggio sul ghiaccio amatissima da grandi e piccoli.

Come arrivare: da Venezia a Villaco in treno, andata e ritorno da 35€

Trento, Trentino-Alto Adige: dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024

Circondato dalle Dolomiti, il Mercatino di Natale di Trento, che quest’anno festeggia il 30° anniversario, è uno dei più affascinanti d’Italia, con chalet in legno che offrono di tutto, dalle decorazioni ai dolci tradizionali, come Strudel e Zelten. Situato in posizione strategica, è perfetto per unire shopping, cultura e anche sci o snowboard sul Monte Bondone (a 15 km), Andalo o, per i più glam, Madonna di Campiglio. Quest’anno il Mercatino di Natale di Trento sarà raggiungibile anche con un treno storico da Milano: si prevede il tutto esaurito, ma non preoccupatevi, su Omio troverete tante soluzioni alternative.

Come arrivare: da Milano a Trento in treno, andata e ritorno da 45€

Aosta, Valle d’Aosta: dal 25 novembre 2023 al 7 gennaio 2024

Il cosiddetto Marché Vert trasforma la città in un incantevole villaggio alpino, ricco di insolite idee regalo tra cui tante specialità locali, vini, arte, oggetti vintage, decorazioni natalizie e molto altro. Visitarlo è anche una buona scusa per scoprire la città, tra monumenti romani e musei.

Come arrivare: da Torino ad Aosta in treno, andata e ritorno da 24€