Una città che ha sempre conquistato i turisti da tutto il mondo, ma che ora sta conoscendo una nuova primavera turistica

Il 2023 è l’anno di Napoli: non c’è solo lo scudetto vinto, non ci sono solo le tante serie tv che l’hanno scelta come impareggiabile sfondo, c’è anche il riconoscimento prestigioso de The Time, che l’ha inserita nella lista delle 50 destinazioni da visitare quest’anno.

Napoli, visite in aumento del 50%

Napoli è una città che ha sempre attirato i visitatori con la sua storia millenaria, i suoi tesori enogastronomici e il fascino senza tempo del suo centro storico. Ora, più che mai, sembra che questa città ammaliante stia attirando un numero sempre crescente di turisti da tutto il mondo. Non a caso Airbnb, colosso dell’ospitalità online, ha scelto Napoli come il fulcro del suo ultimo progetto di comunicazione, confermando la crescente popolarità della città come meta turistica di rilievo.

Le cifre parlano da sole: le prenotazioni sulla piattaforma Airbnb per soggiorni a Napoli sono aumentate di oltre il 50%. Questo dato impressionante riflette il fatto che sempre più viaggiatori stanno scoprendo le bellezze di Napoli e optano per questa città come destinazione. Tra i viaggiatori internazionali che scelgono Napoli come loro meta preferita, spiccano gli americani, seguiti da francesi, inglesi, tedeschi e spagnoli. Questi flussi turistici non solo arricchiscono l’esperienza dei visitatori ma forniscono anche una fonte di guadagno extra agli host locali che aprono le porte delle loro case ai viaggiatori.

I dati rivelano che Napoli è una destinazione ospitale e in continua crescita, infatti Airbnb fa sapere che gli host attivi nella città sono in aumento e che nel corso dell’anno passato, gli host napoletani hanno guadagnato in media quasi 5.000 euro.

Ma non è solo l’aspetto finanziario che rende Napoli una meta così affascinante. La città attrae anche una generazione più giovane di viaggiatori, con un terzo dei visitatori che ha meno di 30 anni. Questo dimostra che Napoli ha un’energia e una vitalità che affascinano le nuove generazioni, attirandole con la sua storia, la sua cultura e la sua cucina straordinaria.

Una giornata a Palazzo Palladini, ecco come fare

Vi avevamo già parlato qui della straordinaria possibilità offerta da Airbnb a due fan della fiction “Un posto al sole”, ambientata proprio a Napoli: alloggiare in una stanza a Villa Volpicelli, Palazzo Palladini nella serie, conoscere il custode Raffaele (l’attore Patrizio Rispo) e partecipare addirittura come comparse ad una puntata, il tutto mentre ci si gode le bellezze di Napoli di giorno e di notte-

In conclusione, Napoli sta vivendo un periodo d’oro come meta turistica, attrattiva per viaggiatori di tutte le età e provenienti da tutto il mondo. Airbnb ha riconosciuto il potenziale della città e ha annunciato un progetto speciale che promette di rendere l’esperienza a Napoli ancora più indimenticabile per i visitatori fortunati.