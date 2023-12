Cosa fare nel 2024 perché sia un anno memorabile? Ecco 10 esperienze imperdibili, una anche in Italia

Siete già proiettati a vivere al meglio e a pieno il 2024? Allora vi proponiamo 10 esperienze incredibili e imperdibili che renderanno il prossimo anno davvero indimenticabile. Time Out, la rinomata rivista di viaggi britannica, ha selezionato infatti le migliori esperienze globali per il 2024: l’elenco spazia tra concerti, feste, visite guidate e crociere, accontenta tutti i gusti e al 9° posto c’è anche una meraviglia italiana tutta da vivere.

Esperienze intorno al mondo nel 2024

Per ispirare i viaggiatori di tutto il mondo a scoprire nuove esperienze, posti, culture e popoli, Time Out offre una variegata selezione di cose da fare. Dall’affascinante viaggio nella Capitale europea della Cultura 2024 a Bad Ischl, in Austria, fino alla riscoperta del celebre ristorante londinese Simpson’s in the Strand.

Al settimo posto della lista, infatti, c’è la possibilità di cenare nel rinomato ristorante londinese Simpson’s in the Strand. Chiuso durante la pandemia, il locale ha ospitato celebrità come Arthur Conan Doyle e Charles Dickens dal 1828 e sta per riaprire le sue porte al pubblico, regalando un’atmosfera calda e avvolgente.

Olimpiadi del 2024 a Parigi: show, emozioni e tante gare

Le Olimpiadi del 2024 a Parigi occupano il 6° posto nella classifica di Time Out. Partecipare alla cerimonia di apertura il 26 luglio è l’ideale: regalerà ai più fortunati uno spettacolo sportivo e emozionale senza precedenti.

Anche l’Italia tra le esperienze indimenticabili del 2024

L’Italia non è da meno nelle proposte di Time Out. Al 9° posto la rivista invita i travellers a fare un viaggio sui treni d’epoca italiani appena restaurati. Questa affascinante proposta si aggiunge al lussuoso Orient Express, suggerito dalla rivista come un’opportunità per viaggiare a bordo di carrozze vintage e ammirare spettacoli unici fuori dal finestrino.

Le 10 esperienze da non perdere nel 2024: la classifica completa