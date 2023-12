Segno d’acqua, di terra, di fuoco o di aria? La nuova frontiera del turismo passa anche dagli influssi dello Zodiaco

Prima di prenotare una vacanza le domande calssiche sono: mare o montagna? Città o natura? Avventura o progettazione? In caso di incertezza, un aiuto inaspettato può arrivare dal segno zodiacale: c’è chi ci crede e chi no, anche se la maggior parte delle persone opta per un equilibrato “non è vero ma ci credo”. Se fate parte di questa categoria non vi resta allora che controllare a quale gruppo appartenete e quale sarebbe il miglior viaggio in base al vostro segno zodiacale.

Il consiglio arriva da Hu openair, il brand del gruppo Human Company che racconta l’ecosistema delle sue dieci strutture all’aria aperta in Italia e in Europa.

I segni zodiacali d’Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci e il legame con il mare

L’appartenenza all’elemento liquido dei segni d’Acqua li spinge anche inconsciamente a cercare un legame con il mare. Empatici e creativi, i nati sotto questo elemento si contraddistinguono per la fantasia con cui osservano il mondo e per la ricerca costante di nuove fonti di ispirazione da cui lasciarsi travolgere. Inoltre, proprio come la marea, il loro umore può cambiare facilmente. Mare e quiete sono dunque gli ingredienti chiave per la loro idea di vacanza ideale: non c’è niente di meglio per questi segni che allontanarsi dallo stress della città e passeggiare sulla spiaggia.

Suggerimento: lo hu Park Albatros village, situato sulla costa toscana all’ombra di una vasta pineta secolare, tra i siti archeologici più famosi e le bellissime spiagge della costa degli Etruschi.

I segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno e la bellezza suggestiva della collina

Amanti di tutto ciò che è ordinato e preciso, i segni di Terra si impegnano molto sul lavoro e anche in vacanza non riescono a rinunciare a programmi dettagliati. Preferiscono infatti pianificare per tempo la lista delle esperienze da provare per evitare lo stress degli imprevisti. Le strutture in collina possono essere dunque un’ottima scelta per permettere a questi segni di assaporare un po’ di tranquillità in un contesto naturale autentico senza però rinunciare alla visita di attrazioni turistiche locali.

Suggerimenti: Per gli amanti della collina, hu openair offre ben quattro diverse strutture: lo hu Montescudaio village, alle porte del borgo in Val di Cecina inserito tra i borghi più belli d’Italia; lo hu I Pini village alle porte di Roma, nella splendida cornice delle campagne di Fiano Romano; lo hu Birkelt village, la prima struttura open air del Gruppo all’estero, situata nella parte orientale del Lussemburgo tra boschi, castelli e una cascata da favola.

Infine lo hu Norcenni Girasole village che, situato tra i boschi del Valdarno e le colline del Chianti, è la base ideale per partire alla scoperta delle unicità del territorio: da laboratori artigianali, escursioni di trekking e percorsi per e-bike fino ad arrivare alle degustazioni di vino e alle cene nelle tipiche osterie toscane.

I segni zodiacali d’Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario e il fascino del lago

I segni d’Aria sono i “pensatori” dello zodiaco: riflettono, rimuginano, soppesano con attenzione tutte le opzioni possibili valutando meticolosamente pro e contro per trovare la soluzione più armonica. Per interrompere il loro incessante flusso di pensieri è quindi necessario trovare una vacanza che possa far convergere più scelte in un’unica soluzione: è il caso di una struttura sul lago, ma al contempo vicina a cittadine da scoprire.

In questo modo le persone i cui segni appartengono a questo elemento hanno sia l’acqua che la natura, sia la quiete per leggere un bel libro che la possibilità di passare del tempo in compagnia di amici o familiari all’insegna di gemme nascoste del territorio.

Suggerimento: lo hu Altomincio village, immerso nel verde lungo le sponde del fiume Mincio, un punto strategico per scoprire la bellezza senza tempo di Verona, visitare le rive del Lago di Garda, gustare i prodotti tipici e vivere un’esperienza di puro divertimento nei parchi della zona. Dallo hu Altomincio village si può facilmente raggiungere anche il comune di Valeggio sul Mincio, che offre interessanti corsi di cucina per imparare l’arte culinaria e in cui si celebra la “Festa del nodo d’amore”, un grande evento di richiamo internazionale dedicato al tortellino valeggiano.

I segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario e l’incessante ricerca di stimoli

Carismatici ed entusiasti, i segni di Fuoco si distinguono per l’impulsività con cui prendono le decisioni e per la loro irrefrenabile curiosità che li porta spesso ad esplorare le città alla ricerca di nuove attrazioni, lasciandosi guidare esclusivamente dal proprio intuito e trainando anche il gruppo con cui viaggiano. In vacanza, preferiscono soggiornare in una struttura che possa permettere di fare continue scoperte e che sia vicina ai luoghi d’arte, da cui sono sempre affascinati proprio per la loro apertura mentale.

Suggerimento: oltre al Fabulous village, al crocevia fra la città di Roma e il mare del Lazio, perfetti per i segni di fuoco sono i camping urbani alle porte di tre delle più famose città d’arte al mondo, ovvero lo hu Firenze camping in town, il quale permette di scoprire la città del Rinascimento, lo hu Roma camping in town, perfetto per visitare la città eterna e l’entroterra laziale e lo hu Venezia camping in town, a pochi chilometri dalla città più romantica del mondo.