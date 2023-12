Alto 7 metri e realizzato con ben 66 botti Jack Daniel’s, l’albero di Natale dell’azienda di whiskey si fa notare a Milano. Ecco dove si trova.

Il celebre brand di whisky, Jack Daniel’s, ha acceso il Jack Daniel’s Holiday Barrel Tree a Milano regalando alla città un albero che si fa notare. Alto 7 metri, è infatti realizzato con 66 botti Jack Daniel’s, le stesse in cui maturano il classico Old N.7 e tutti i whiskey della linea Jack Daniel’s. L’azienda, quest’anno, ha quindi scelto di celebrare le festività condividendo per la prima volta in Italia la speciale tradizione di Lynchburg.

Nella cittadina del Tennessee sede della storica Jack Daniel’s Distillery è usanza posizionare l’albero natalizio in un luogo iconico della città. Fino a martedì 2 gennaio, presso l’area esterna della Fondazione Riccardo Catella, nel quartiere di Portanuova, il Jack Daniel’s Holiday Barrel Tree si illuminerà al calar del sole con luci sfavillanti e decorazioni. Un albero imponente, ricco di fascino e frutto di una lavorazione dettagliata.

Realizzato in collaborazione con max Up, il Jack Daniel’s Holiday Barrel Tree è un’attrazione che lascerà gli spettatori a bocca aperta e pronti a catturare l’unicità dell’evento attraverso fotografie. Ma non è il solo contributo del marchio al Natale di Milano: ghirlande, luci e vetrofanie decorano anche una pensilina in Largo Cairoli fino al 18 dicembre.

Inoltre, tram speciali circoleranno per la città fino al 31 dicembre, portando il messaggio di Jack: “I bei momenti sono rari, trattali come meritano”. L’intera pianificazione delle attività è curata da Spark Foundry, mentre sui canali social ufficiali del brand (Facebook e Instagram) verranno condivisi contenuti speciali per trasmettere online il genuino spirito delle festività firmate Jack Daniel’s. E, come sempre, l’invito è a festeggiare appassionatamente e bere responsabilmente.

