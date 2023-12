Dopo tanta attesa, e un temporary store, si accende ‘A Magic Christmas’, oltre 20mila mq per il parco natalizio più grande d’Italia. E una colonna sonora speciale.

Annunciato diverse settimane fa e anticipato da un temporary store nel cuore di Milano, A Christmas Magic è finalmente realtà. Dal 7 dicembre fino al 7 gennaio 2024, l’ALLIANZ MiCo (CityLife) ospita il parco coperto natalizio più grande d’Italia con oltre 20mila mq di pura magia. Fortemente voluto da Clemente Zard con la produzione di Vivo Concerti e il tocco creativo di Giò Forma, A Christmas Magic dona a Milano attrazioni per tutte le età, una food hall a tema, panorami da sogno e attività sempre nuove, oltre una colossale pista di pattinaggio su ghiaccio indoor di ben 1800 mq.

Inaugurato con uno speciale opening e l’accensione dell’incantato Magic Tree alla presenza di Chiara Ferragni e Fedez, il parco regalerà per tutto il periodo luci, musica e coreografie. Tecnologia e modernità ma anche tradizione, con i sapori di stagione e un’offerta culinaria ad hoc all’interno di casette, con grandi tavoli per mangiare con famiglia e amici. In loco, infatti, è presente anche una social table, per consumare i propri pasti in compagnia di altri visitatori, un’occasione unica per stringere nuove amicizie.

Foto da Ufficio Stampa

Ad animare A Christmas Magic un cast residente con un Babbo Natale sempre presente, elfi in abiti scintillanti e la mascotte Fiocco. E l’esperienza non è mai uguale a se stessa grazie a un calendario di eventi che animeranno ogni singola giornata con spettacoli unici sotto la direzione artista di Laccio. Tra gli artisti coinvolti anche il numero uno degli scultori di ghiaccio in Italia, Francesco Falasconi, che proporrà Ice Show in cui realizzerà sculture di ghiaccio dal vivo.

I Me Contro Te e i laboratori per l’Epifania

Da non perdere, poi, il Me Contro Te Show, in scena il 12 e il 13 dicembre alle ore 19:15 con il duo di creators sulle note dei loro successi natalizi. Il 31 dicembre è previsto uno speciale show di Capodanno, con ulteriori dettagli che saranno svelati presto. E ancora la scuola degli Elfi organizza attività per realizzare palline decorate, origami, lanterne luminose e biscotti.

LEGGI ANCHE: — POP Christmas, il Natale sostenibile di Portanuova con stanze interattive e musica

Due gli appuntamenti speciali: il 27 e il 28 dicembre, quando i bambini avranno l’opportunità di creare innocui fuochi d’artificio colorati con carta riciclata per festeggiare il Capodanno. E il 4 e il 5 gennaio, con laboratori dedicati all’Epifania.

Il tocco in più: la musica di Ultimo

Per rendere omaggio ai canti di Natale, Vivo Concerti unisce la propria esperienza a quella di Double Trouble Club che ha curato la colonna sonora originale. A sorpresa arriva, infatti, un regalo da parte di una firma d’eccellenza, quella di Ultimo. “Ho la fortuna di lavorare con tanti grandi artisti e con alcuni ho un rapporto di grande solidità e amicizia”, racconta Clemente Zard. “Quello che definirei il mio artista del cuore, a cui stavo raccontando questo progetto, mi spiazzò dicendo che avrebbe voluto comporre qualcosa di esclusivo per A Christmas Magic”.

Foto da Ufficio Stampa

“Sono rimasto incredulo fino a quando mi è arrivata la traccia audio. Ultimo ci ha regalato Non lasciare le mie mani, un brano dedicato al nostro progetto”, prosegue. “Non lo ringrazierò mai abbastanza. Un’esperienza del genere devi vederla con il cuore altrimenti non ha lo stesso risultato. Vi garantisco che A Christmas Magic non vi deluderà. Abbiamo deciso di realizzarlo solo quando abbiamo avuto la certezza di poter creare qualcosa di unico e straordinario. E vi prometto che sarà così”.

Tutti i dettagli su orari e biglietti

A Christmas Magic è aperto da giovedì 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 presso Allianz MiCo di Milano (ingresso pedonale GATE 2 Viale Eginardo livello strada ‘Corsello’). Gli orari di apertura sono fissati dalle ore 10:00 alle ore 22:00, salvo disponibilità o variazioni di calendario che verranno comunicati.

I biglietti, acquistabili sul christmasmagic.it e Ticketone, sono disponibili con le seguenti tariffe:

Nei giorni considerati feriali: per gli adulti sarà di 25€, mentre per i bambini sotto i 12 anni è fissato a 16,50€. Entrata libera sotto i 3 anni.

Nei giorni considerati festivi: il prezzo sarà di 32€ per gli adulti e di 22€ per i bambini sotto i 12 anni. Entrata libera sotto i 3 anni.

In abbinamento al biglietto, è disponibile anche la Magic Experience Vip Upgrade Premium al costo di 30€. L’integrazione include diversi benefit da sfruttare durante l’experience come fast lane – ingresso (accesso al Parco da una corsia dedicata saltando la fila all’ingresso), noleggio pattini (non ci sono costi aggiuntivi per noleggiare i pattini da utilizzare sulla Pista di Pattinaggio) e fast lane – noleggio pattini (per accelerare la procedura di noleggio dei pattini da una corsia dedicata dello Skate Service).

Grafica da Ufficio Stampa



È inoltre possibile scegliere altre due tipologie di acquisto, Family Pack e Biglietto Open.

Family Pack: il pacchetto prevede l’acquisto di 4 biglietti (2 adulti + 2 bambini – di età compresa tra i 4 e gli 11 anni) con uno sconto complessivo del 10% rispetto alle singole tariffe attualmente in vendita – al momento: Feriali € 19 a biglietto – Festivi € 24 a biglietto

Biglietto Open: valido senza vincoli di giorni o orari entro il 7 gennaio 2024. Permette di visitare il parco senza bisogno di selezionare una data e una fascia oraria specifica al momento dell’acquisto. Per utilizzare il biglietto, basterà recarti al botteghino d’ingresso durante la giornata in cui si ha deciso di programmare la visita, per organizzare l’accesso nel primo turno disponibile. Il biglietto Open è acquistabile al costo di € 41,50 a questo link.

Immagini da Ufficio Stampa