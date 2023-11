In attesa dell’apertura del parco di Natale più grande d’Italia, dal 16 al 19 novembre ‘A Christmas Magic’ diventa un temporary store nel cuore di Milano.

Dal 16 al 19 novembre Piazza Beccaria a Milano ospita un temporary store dedicato al mondo natalizio che anticipa l’atmosfera delle feste di fine anno. Nello specifico, si tratta di un’anteprima dell’evento A Christmas Magic, il parco di Natale più grande d’Italia che accenderà l’Allianz MiCo dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Il temporary store offrirà, dunque, un assaggio della magia e del calore che saranno vivibili a pieno nel villaggio meneghino.

Per quattro giorni, nel cuore della città i visitatori troveranno una grande slitta scintillante su cui potranno salire per scattare foto festive e potranno acquistare esclusivi articoli da regalo. Inoltre, sarà disponibile anche un punto vendita dedicato ai biglietti per l’evento con tariffe privilegiate disponibili solo nello store durante i giorni di apertura.

Immagine da Ufficio Stampa

Ad animare il temporary store anche un simpatico elfo, effetti di neve magica e una speciale playlist di musica natalizia a cura di Radio R101, partner ufficiale di A Christmas Magic. L’evento principale si svolgerà, poi, in uno spazio di 20mila metri quadrati con attrazioni per tutte le età. Un food court a tema, una pista di pattinaggio su ghiaccio indoor e numerose installazioni, inclusa una foresta di creature magiche, mongolfiere luminose e un imponente albero alto nove metri.

Il temporary store di A Christmas Magic vi aspetta a Milano da giovedì 16 a domenica 19 novembre in Piazza Beccaria dalle ore 10 alle ore 20 (Galleria del Corso 4, ingresso da Piazza Beccaria). La speciale prevendita disponibile presso lo store offre al pubblico le seguenti tariffe a disponibilità limitata:

nei giorni considerati feriali 19€ per gli adulti e 14€ per i bambini sotto i 12 anni (entrata libera sotto i 3 anni)

19€ per gli adulti e 14€ per i bambini sotto i 12 anni (entrata libera sotto i 3 anni) nei giorni considerati festivi 25€ per gli adulti e 17€ per i bambini sotto i 12 anni (entrata libera sotto i 3 anni)

LEGGI ANCHE: — Un albergo di lusso che sembra un ghiacciaio, a bassissimo impatto energetico

A Christmas Magic vi aspetta a Milano dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 presso Allianz MiCo (ingresso pedonale GATE 2 Viale Eginardo livello strada ‘Corsello’). Gli orari sono fissati dalle ore 10:00 alle ore 22:00, salvo disponibilità o variazioni di calendario che verranno comunicati sui canali di vendita ufficiali.

Giorni feriali: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27, 28 dicembre e 2, 3, 4 gennaio

Giorni festivi: 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 dicembre e 1, 5, 6, 7 gennaio

Dettagli e altre info al sito ufficiale.