Legno e vetro dominano l’architettura dell’hotel, per un effetto ottico incredibile (e l’utilizzo ottimale delle fonti rinnovabili)

Nell’incantevole scenario delle Alpi dell’Alto Adige, sorge un gioiello architettonico che sembra a tutti gli effetti un ghiacciaio. Unisce l’eleganza moderna alla tradizionale ospitalità altoatesina e soprattutto si ispira alle maestose montagne che lo circondano, utilizzando materiali come il legno e la pietra per rappresentare un profondo legame con la natura circostante: è il family hotel 5 stelle Familiamus, creato con cura dall’architetto Ralf Dejaco.

Situato a 1450 metri di altitudine, sull’altopiano di Maranza, l’hotel è molto particolare. La facciata è stata concepita interamente in legno e vetro -da qui la similitudine con un ghiacciaio, data anche dalla forma “a lingua”- dando così un’ottima esposizione solare alle stanze ma anche una vista mozzafiato ad ognuna di loro.

Il Familiamus è molto impegnato nella sostenibilità ambientale, è infatti certificato CasaClima in classe A, il che significa che è progettato con un basso consumo energetico per metro quadro. Inoltre, utilizza fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento, dimostrando un forte impegno per la sostenibilità.

In sintesi, Familiamus è molto più di un semplice hotel di lusso. È un’oasi di benessere per famiglie che desiderano immergersi nella natura delle Alpi altoatesine e vivere un’esperienza unica. La struttura fonde con successo l’innovazione architettonica con un forte legame con la tradizione e la sostenibilità ambientale, offrendo agli ospiti la possibilità di creare ricordi indimenticabili in un ambiente unico.