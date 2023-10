Poco distante da New York, Philly offre divertimento, storia e tradizioni

Per chi vuole (e può) trascorrere il Natale in viaggio, gli Stati Uniti hanno sempre il loro fascino: non esiste però soltanto la solita -e splendida!- New York, ma spostandosi poco all’interno si possono trascorrere le vacanze natalizie nella sesta città americana per importanza, Philadelphia.

LEGGI ANCHE – Ponte di Ognissanti: viaggi in famiglia tra incontri con animali e acquari

Philadelphia, per gli amici Philly, offre un ricco programma di eventi natalizi, che partono con il classico Thanksgiving Day e la sua parata, il 23 novembre, che è la più antica d’America. A proposito di primati, anche i mercatini di Natale di Philly sono da record: il Christmas Village è uno dei più grandi del paese. Se poi vi fermate fino a Capodanno, vi aspetta un imperdibile spettacolo di fuochi d’artificio sul fiume Delaware. Ciliegina sulla torta, la Mummers Parade: recentemente nominata Best Holiday Parade della nazione da USA Today’s 10Best Readers’ Choice, la Mummers Parade è una delle tradizioni più antiche della città, con concorso incorporato. Una tradizione che vi farà sentire veri americani per un giorno.

Philadelphia in grande spolvero già a novembre

Se volete anticipare il viaggio, anche per un fattore economico, sappiate che già da novembre a Philadelphia gli eventi natalizi sono attivi: dal 10 novembre Made in Philadelphia Holiday Market torna a Dilworth Park (Center City) e trasforma il quartiere in uno stravagante paese delle meraviglie invernale! Come da tradizione, anche quest’anno all’Holiday Market ci sarà una grande varietà di artigiani, designer, artigiani e gioiellieri locali con i loro prodotti artigianali, perfetti per i regali natalizi. Potrete gustare cibo, dolci e birra locale presso gli stand allestiti in tutto il mercato.

Dal 17 novembre, come tutti gli anni, i famosi Longwood Gardens si trasformano in uno spettacolo di luci e colori durante A Longwood Christmas. Questo luogo magico è l’ideale per famiglie e coppie, per passeggiare per gli oltre 1.000 acri di proprietà di Longwood Gardens all’aperto ed ammirare gli alberi decorati e le altre esposizioni di luci natalizie, oppure per rilassarsi e riscaldarsi accanto a uno dei numerosi focolari.

E sempre dal 17 novembre in poi, lo spettacolo di luci LumiNature dello Zoo di Philadelphia si anima con decine di allestimenti luminosi a tema animale, composti da oltre un milione di luci, distribuiti su tutto il territorio. Qui ci si perde tra diverse zone a tema, luci natalizie stravaganti, spettacoli luminosi e varie attività.

Philadelphia Christmas Village

E che Natale sarebbe senza i tradizionali mercatini? Il Philadelphia Christmas Village a Center City si ispira ai mercatini di Natale in Germania, e ospita dal 18 Novembre al 24 Dicembre 2023 più di 100 artigiani e produttori locali che vendono prodotti artigianali della tradizione tedesca. Qui è possibile rifocillarsi in un’area ristoro o sorseggiare vin brulé o birra artigianale stagionale presso la birreria all’aperto. Giostre, una ruota panoramica e un trenino per i bambini rendono questo luogo il paradiso per famiglie e bambini.

Fuochi d’artificio, arte e shopping per Capodanno

Per dare il benvenuto al nuovo anno in modo spettacolare, la città organizza numerosi spettacoli pirotecnici. Per esempio, la notte di Capodanno i fuochi d’artificio illumineranno il cielo sul fiume Delaware e si potranno ammirare in diversi punti panoramici lungo il Delaware River Waterfront, come Penn’s Landing e Blue Cross RiverRink Winterfest.

E quale migliore occasione che il periodo natalizio per immergersi nell’arte e nella cultura? L’iconico Philadelphia Museum of Art presenta diverse esibizioni e mostre anche per Capodanno, e un’attività anche per i più piccoli, che verranno guidati in un Art Kids Tour disponibile per tutto il mese di dicembre, per scoprire l’arte divertendosi.

Infine, il quartiere Manayunk, che si sviluppa sulle due rive del fiume Schuylkill, è il luogo ideale per perdersi tra le vie dello shopping e tra i numerosi eventi organizzati per il periodo natalizio. Già dal 16 novembre viene acceso l’albero di Natale, e da fine novembre il quartiere si anima con intrattenimento dal vivo, cibo e numerose attività a cui partecipare, tra cui la Rudolph Run, perfetta per gli amanti dello sport.

Mummers Parade, una delle tradizioni più antiche

La Mummers Parade è una delle tradizioni annuali più longeve di Philadelphia, e un evento natalizio imperdibile che si tiene ogni Capodanno. Da ormai più di 100 anni, migliaia di persone in costume, rappresentanti di più di 40 distretti, sfilano dal Municipio a South Philadelphia lungo Broad Street. Lungo il percorso, ogni “club” si ferma per esibirsi in una breve scenetta – alcune brigate eseguono canzoni e balletti da Broadway con oggetti di scena ed effetti speciali – mentre vengono giudicati per i costumi, la musicalità, la presentazione e altro ancora. La giornata si conclude con le esibizioni delle Fancy Brigades in una finale a pagamento all’interno del Pennsylvania Convention Center. Il primo spettacolo, il Fancy Brigade Family Show, inizia alle 11.30. I gruppi si esibiscono nuovamente alle 17.00 per il Mummers Fancy Brigade Finale.

Consigli di viaggio

I voli per Philadelphia sono giornalieri e diretti dalle principali città italiane. La durata del volo è di circa 8-10 ore, a seconda della rotta e degli scali.

Voli giornalieri e diretti da FCO (annuali) e VCE (stagionali), entrambi con American Airlines. Dal 5 giugno al 25 ottobre 2024 un nuovo volo American Airlines opererà quotidianamente da Napoli Capodichino all’Aeroporto Internazionale di Philadelphia

L’aeroporto internazionale di Philadelphia è a 13 km di distanza dal centro della città, che si raggiunge in treno (20 minuti, biglietto costa 6,75 dollari) o 25 minuti in auto/taxi (29 dollari in media).

Philadelphia si trova nel fuso orario orientale (ET), 6 ore indietro rispetto all’ora italiana dell’Europa centrale (CET)