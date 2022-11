È l’albero di Natale più grande al mondo e si trova in Italia: dove ammirarlo e quando verrà acceso

Avete mai sentito parlare dell'albero di Natale più grande del mondo? Si trova in Italia, a Gubbio in Umbria: le sue caratteristiche

Le festività natalizie si avvicinano e i negozi sono già pieni di addobbi; tra questi non manca l’albero di Natale ovviamente. Ma sapete dove si trova quello più grande del mondo? No non al Rockfeller Center, reso celebre da tanti film ambientati a New York. Bensì in Italia.

Gubbio, l’albero di Natale più grande si trova in Umbria

Per vederlo dovete andare a Gubbio, sul Monte Ingino. Non si tratta di un albero vero e proprio, ma di una spettacolare installazione. 260 luci verdi disegnano la sagoma dell’albero sul pendio della montagna, mentre luci multicolori ne riempiono la forma. Il tutto sormontato in cima da una stella cometa di 1000 mq, composta da 200 luci.

L’albero di Natale è lungo 650 metri, ed è entrato a far parte del Guinness dei Primati nel 1991. Come ogni anno, verrà illuminato in occasione dell’Immacolata il 7 Dicembre all’imbrunire e potrà essere ammirato fino al 1° gennaio 2023.

Oltre all’albero di Natale

Durante il periodo natalizio, i visitatori potranno ammirare anche i mercatini di Natale in stile tirolese presenti dal 19 novembre 2022 al 1° gennaio 2023 nel centro storico della città di Gubbio. In Piazza 40 Martiri, tra le casette de Mercatini di Natale, non mancheranno tante idee regalo e tanti prodotti agroalimentari e delizie di cioccolato.

Dopo anni di pausa a causa della pandemia, tornerà anche la terza edizione di ChristmasLand. Si tratta di un insieme di attrazioni volte a far scoprire il paese e il territorio umbro. Dal viaggio virtuale che inizia all’interno della Casa di Babbo Natale al Polo Nord e termina nella natalizia città di Gubbio e poi ancora il viaggio virtuale si svolge in un palazzo di pregio di Piazza Quaranta Martiri. Nello stesso posto viene ospitata anche la Mostra Internazionale di Arte Presepiale realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici del Presepe di Città di Castello e con l’Associazione Culturale Natale nel Mondo di San Giovanni Valdarno.

E per finire, La Magia del cioccolato all’interno delle cantine del Palazzo Conti della Porta e il MUAM – Museo Arti e Mestieri di Palazzo Beni, in via Cavour,

Crediti foto: @Shutterstock