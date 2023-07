Le coste leccesi hanno regalato un incontro speciale alla storica imbarcazione di Legambiente: le immagini di una mamma capodoglio e del suo piccolo.

Incontro speciale, e inatteso, al largo delle coste salentine per la storica imbarcazione di Legambiente. Goletta Verde, infatti, ha intercettato nelle acque leccesi una coppia di capodogli, mamma e cucciolo. L’avvistamento è avvenuto durante la navigazione che la barca sta compiendo lungo l’intero stivale al fine di monitorare lo stato di salute delle nostre acque e delle regioni costiere.

Un incontro emozionante, poco prima del tramonto di domenica 23 luglio, che è stato prontamente ripreso dal drone pilotato da Steven Salamone, membro dell’equipaggio di Goletta Verde. Durante l’avvistamento l’associazione ambientalista, per non disturbare i due cetacei, ha seguito tutte le indicazioni dell’Università di Siena con cui collabora da anni. Quindi, l’avvistamento è stato segnalato sull’app Marine Ranger del progetto LIFE DELFI pensata per monitorare la presenza dei cetacei nel Mediterraneo.

Foto da Ufficio Stampa Legambiente

Legambiente ricorda che le segnalazioni e le osservazioni sono di fondamentale importanza per i ricercatori impegnati a identificare le minacce e le aree di interazione con le attività antropiche. E questo vale per i principali abitanti dei nostri mari – delfini, balene e anche foche –. In questo modo è possibile intervenire rapidamente in caso di emergenza (spiaggiamenti, interazioni con rete o lenze).

Il viaggio di Goletta Verde è iniziato il 30 giugno dalla Liguria e ha permesso di controllare i comportamenti anche di alcune tartarughe Caretta Caretta e dei delfini. Attualmente la campagna itinerante è alla sua nona tappa in Puglia che prevede una serie di appuntamenti dal 24 al 26 luglio.

La 37esima edizione di Goletta Verde di Legambiente è realizzata con le partnership principali di ANEV, CONOU, Novamont e Renexia. Media partner La Nuova Ecologia.

Foto da Ufficio Stampa Legambiente