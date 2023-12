Al via il 1° dicembre su Rai1 la 66a edizione dello Zecchino d’Oro, con la direzione artistica di Carlo Conti. Ecco dove e quando seguire lo show in tv.

L’edizione numero 66 dello Zecchino d’Oro è ai ranghi di partenza e promette tre giornate cariche di musica e emozioni. L’evento viene, infatti, trasmesso in diretta su Rai1 il 1, 2 e 3 dicembre dalle 17 alle 20 con la direzione artistica di Carlo Conti e grandi ospiti. Alla conduzione, per la prima volta, la coppia di attori e volti del web, Carolina Benvenga e Andrea Dianetti, che prenderà in mano le redini delle prime due giornate, mentre la finale del 3 dicembre sarà guidata dallo stesso Conti.

Protagonista assoluta la gara tra le canzoni, così strutturata:

venerdì 1 dicembre (ore 17.05): ascolto delle prime 7 canzoni.

sabato 2 dicembre (ore 17.05): ascolto degli altri 7 brani.

domenica 3 dicembre (ore 17.20): gran finale con tutti i 14 brani e la proclamazione della canzone vincitrice.

Nella Giuria dei Grandi ospiti speciali come Elettra Lamborghini, Gabriele Cirilli, Lino Banfi, Francesco Paolantoni, Flora Canto. E ancora, Paolo Conticini, Diletta Leotta, Rocio Morales, e gli amati Buffycats di 44 gatti. Alessandro Politi, il Grande Mago, aggiungerà poi il tocco magico con i suoi trucchi divertenti. Immancabile, poi, la Giuria dei Piccoli, composta da 20 bambini diversi di puntata in puntata, con il compito di votare le canzoni, contribuendo a decretare il vincitore.

‘La Musica Può’, valori e solidarietà con Operazione Pane

L’edizione 2023 dello Zecchino d’Oro, intitolata La Musica Può, si prefigge di celebrare il potere straordinario della musica. La stessa che, per oltre sessant’anni, ha permeato le vite di generazioni di bambini e delle loro famiglie. Così, il tradizionale appuntamento televisivo si riconferma non solo occasione di intrattenimento ma veicolo di valori preziosi che hanno ispirato e educato.

A partire dalla musica stessa. Attraverso le sue canzoni e gli artisti più giovani, lo Zecchino ha infatti, saputo coniugare divertimento ed educazione. E continua a trasmettere allegria e spensieratezza insegnando valori cruciali come la solidarietà, l’accoglienza e l’amore per la terra e per gli altri. Perché il linguaggio semplice e diretto dell’infanzia sa affrontare tematiche attuali arrivando al cuore di tutti per promuovere l’incontro e il dialogo.

Ancora una volta, poi, lo Zecchino d’Oro si fa portavoce di Operazione Pane, la campagna di Antoniano che supporta venti mense francescane in Italia e cinque nel mondo (Ucraina, Romania e Siria). L’iniziativa, con le sue storie, sarà protagonista delle tre puntate tv e si potranno sostenere le mense francescane con un sms o una chiamata da rete fissa al 45538.

Tutte le puntate in diretta sono dotate di sottotitoli attivabili attraverso la pagina 777 di Televideo, per assicurare una comprensione completa anche a chi ha difficoltà uditiva. Inoltre, la puntata finale del 3 dicembre è arricchita anche dalla presenza di audiodescrizione, accessibile attraverso il canale audio dedicato di Rai1 e la funzione dedicata su RaiPlay.

Sempre RaiPlay, infine, garantisce una trasmissione integrale con sottotitoli in chiaro e accessibilità attraverso la Lingua Italiana dei Segni (LIS) nelle parti cantate. Dieci bambini dell’Istituto Tommaso Silvestri Magarotto di Roma, scuola integrata bilingue per sordi e udenti, interpretano le canzoni in LIS simultaneamente con altri diciassette bambini che le eseguono nella lingua italiana. A dimostrazione di quanto la musica possa unire e includere, offrendo modalità diverse di comunicazione per trasmettere gli stessi messaggi, a beneficio di tutti.

