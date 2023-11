Il grande artista condurrà uno dei momenti più attesi del programma, lo “snatch game”, e sarà guest judge di puntata

Il sesto episodio della nuova stagione di Drag Race Italia arriva su Paramount+ in Italia e su WOW Presents Plus in tutto il resto del mondo venerdì 17 novembre con un attesissimo ospite speciale: Tiziano Ferro, tra i più influenti e più apprezzati cantautori italiani a livello globale, con oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo.

L’artista vincitore di svariati premi internazionali e membro votante della giuria dei Grammy Award dal 2021, arriverà a sorpresa anche nella giuria di DRAG RACE ITALIA, come membro d’eccezione della sesta puntata del programma, accolto con enorme entusiasmo e stupore dalle queen. Tiziano Ferro – da sempre fan del programma – sarà anche all’interno della puntata il conduttore di uno dei momenti più attesi della stagione: lo “Snatch Game”, il gioco nel quale le concorrenti in gara mettono alla prova le loro abilità di trasformismo e vestiranno i panni di alcune icone del passato e del presente.

Oltre al consueto contest che prosegue la sua corsa per decretare la nuova Italia’s next Drag Superstar, la sesta puntata di DRAG RACE ITALIA vedrà Tiziano Ferro lanciare un fortissimo messaggio di sostegno alle queen: “Ragazze io volevo dirvi che sono orgoglioso di voi, perché io sono cresciuto in una generazione che non aveva punti di riferimento, e la bellezza di quello che fate va oltre questo programma! ha commentato un commosso Tiziano Ferro, ringraziando alla fine dell’episodio le queen aggiungendo: “guardo al Drag come una speranza perché le nuove generazioni si guardino allo specchio e si possano sentire come vogliono loro!”