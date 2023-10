Priscilla e la giuria di ‘Drag Race Italia 3’ ci raccontano la nuova stagione su Paramount+ (dal 13 ottobre).

Drag Race Italia ha una nuova casa – Paramount+ – ed è pronto a stupirci con una terza stagione ricca di novità. Condotto da Priscilla, il format vede tornare in giuria Chiara Francini e le new entry Paola Iezzi e Paolo Camilli. «Per me è stata una sorpresa. – dice Paola Iezzi che ha curato anche la sigla della nuova stagione, The Queens – Ed è stato bello perché ero stata ospite nell’edizione scorsa e avevo percepito l’energia bellissima del trasformismo e di tutto quello che amo nello spettacolo. Le persone che riescono a essere loro stesse, anche se trasformate, sono per me estremamente interessanti. E poi il mondo affascinante di Drag Race è anche divertente e a me l’ironia piace. Essere un giudice è un onore. Non mi sono mai sentita nella posizione di poter giudicare qualcuno. Oggi però ho accumulato una serie di esperienze di vita. Non solo sul palco, la vita accumulata è quella che serve. Portare questo bagaglio e imparare dai performer ti arricchisce moltissimo».

Paolo Camilli ammette invece di essersi «messo in gioco con curiosità, follia e anche serietà. Colgo l’occasione per ringraziare i miei compagni di viaggio: grazie alla loro professionalità, umanità e alle storie di Drag Race devo dire che, dopo qualche mese, mi sento più libero e più fiero di essere me stesso. È stato un percorso». Per Chiara Francini, al contrario, Drag Race è ormai «un ritorno a casa». «C’è quella sensazione di benessere che hai quando entri in casa, ti metti le ciavatte e ti sbatti sul divano», scherza l’attrice.

I concorrenti di Drag Race Italia

Del resto, il compito dei giudici quest’anno è complicato dall’aumento delle concorrenti. Le queen di questa nuova stagione sono infatti ben tredici, con qualche importante novità: c’è la prima queen transgender e, per la prima volta, una queen proveniente da Cuba. Ecco i nomi delle concorrenti: Adriana Picasso, Amy Krania, Leila Yarn, Lighting Aurora, Lina Galore, Melissa Bianchini, Morgana Cosmica, La Prada, La Sheeva Silvana della Magliana, Sissy Lea, Sypario, Vezirja.

Gli ospiti d’eccezione di questa edizione sono poi Lorenzo Balducci, Rosa Chemical, Francesco Cicconetti (Mehts), Anna Dello Russo, Tiziano Ferro, Chiara Iezzi, Ciro Immobile, M¥SS KETA, Alessandra Mastronardi, Jessica Melena, Andreas Muller, Papà per Scelta, Veronica Peparini, Sabrina Salerno, Melissa Satta, Jo Squillo, Filippo Timi, Edoardo Zaggia.

E, a proposito di importanti traguardi, in occasione di Inter-Bologna il cast della nuova edizione di Drag Race Italia è arrivato a San Siro. Una presenza in parte criticata sui social, ma che proprio per questo diventa simbolica: Drag Race Italia è intrattenimento, ma anche e soprattutto attivismo. Lo sottolinea Priscilla: «Per me che faccio la Drag da 22 anni è la realizzazione di un sogno professionale. – ci dice nell’intervista – Ma è anche la possibilità di essere attivista e di esserlo attraverso l’intrattenimento e il colore. Fare la drag mi ha reso più libera, migliore e completa. E poter parlare di questo è il raggiungimento di un traguardo».