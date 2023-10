Nuova settimana con il late night show di Alessandro Cattelan che torna martedì 3 ottobre e giovedì 5 ottobre: ecco le anticipazioni.

Alessandro Cattelan è pronto a scaldare nuovamente gli schermi televisivi con la nuova settimana di Stasera c’è Cattelan in seconda serata su Rai2. Due, come di consueto, gli appuntamenti nei quali il conduttore regalerà momenti da non perdere per due serate all’insegna dell’intrattenimento divertente ma sempre attento all’attualità.

La terza puntata – in programma martedì 3 ottobre – vedrà in studio Maria Chiara Giannetta, protagonista della serie Blanca, la cui seconda stagione promette non poche novità. Per l’attrice, poi, si avvicina anche il ritorno sul grande schermo con diversi progetti di cui racconterà qualche anticipazione.

Alessandro Cattelan durante la conferenza stampa ANSA/ALESSANDRO DI MARCO da Ufficio Stampa Rai

Ospite musicale è Angelina Mango, cantautrice che ha catturato il cuore della GenZ con la sua musica. Dopo il successo estivo con la hit Ci pensiamo domani e il disco d’oro con l’album ‘Voglia di vivere, la giovane artista si prepara a lanciare il nuovo singolo Che t’o dico a fa’. Infine, presente Mauro Repetto (co-fondatore degli indimenticabili 883), che presenta il libro Non ho ucciso l’uomo ragno e il suo nuovo spettacolo teatrale.

La serata di mercoledì 4 ottobre non sarà da meno, con un altro gruppo di ospiti pronti a lasciarsi coinvolgere da Cattelan. Gianluca Fru dei The Jackal porterà la sua carica comica al programma. Matteo Garrone, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia per Io Capitano, rappresenterà l’Italia agli Oscar.

Claudia Gerini, attrice internazionale e artista poliedrica, condividerà le sue esperienze e progetti in corso. Infine, Luca Ravenna, lo stand-up comedian dei record, che sta attualmente facendo ridere il pubblico in tour nei teatri di tutta Italia con il suo show RED SOX.

Foto da Ufficio Stampa Rai