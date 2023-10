‘Itadakimasu’: un viaggio avvincente nel mondo della cucina e dell’animazione giapponese, in cui il cibo diventa filo conduttore.

Dal 12 ottobre 2023 al 28 gennaio 2024, Genova ospiterà la straordinaria mostra Itadakimasu: Piccole Storie Nascoste nella Cucina degli Anime. Questo evento, ideato e prodotto da Vertigo Syndrome con il sostegno di Palazzo della Meridiana, è curato dal noto food influencer Pranzo a Konoha (@pranzoakonoha) in collaborazione con l’affermata scrittrice Silvia Casini.

La mostra si propone di esplorare il profondo legame tra la cultura giapponese, l’animazione e la gastronomia, svelando storie nascoste e segreti preziosi della tradizione nipponica. In Giappone, il cibo va oltre il semplice pasto: rappresenta un rifugio dell’anima, una fonte di crescita personale e un mezzo di connessione umana. Itadakimasu invita i visitatori a immergersi in questo mondo segreto attraverso l’arte dei manga, degli anime e dei capolavori del cinema d’animazione, firmati da maestri come Hayao Miyazaki, Eichiro Oda e Masashi Kishimoto. Grazie a queste opere, il mondo occidentale ha conosciuto e apprezzato pietanze giapponesi come il ramen, gli onigiri e i bentō, con i loro sapori unici, le forme suggestive e i profumi avvolgenti.

Tutto sulla mostra

La mostra offre l’opportunità di ammirare riproduzioni fedeli di questi piatti, realizzate in grandezza naturale grazie alla straordinaria tecnica giapponese dello shokuhin sampuru. Inoltre, straordinarie illustrazioni ispirate ai più amati cartoni animati e film saranno esposte, creando un legame speciale tra l’arte visiva e la cucina. Pannelli video, sotto forma di tutorial, sveleranno come preparare queste deliziose ricette giapponesi.

La mostra sarà animata da una serie di eventi collaterali che coinvolgeranno gli appassionati. Ogni settimana si terranno conferenze, show cooking, laboratori, presentazioni di libri e incontri a tema, aggiungendo ulteriore valore all’esperienza complessiva.

Inoltre, la mostra sarà accompagnata da un libro pubblicato da Trenta Editore, scritto dal curatore della mostra Pranzo a Konoha insieme a Silvia Casini, Raffaella Fenoglio e Francesco Pasqua, autori de La Cucina Incantata, che ha ispirato l’intero progetto. Questo libro offrirà ai lettori un viaggio culturale, gastronomico e cinematografico unico nel suo genere, capace di regalare emozioni intense sia dal punto di vista culinario che cinematografico, ma anche oltre.

ITADAKIMASU. Piccole Storie Nascoste nella Cucina degli Anime: informazioni e biglietti

Genova, Palazzo della Meridiana (salita di San Francesco 4)

12 ottobre 2023 – 28 gennaio 2024

Orari

Martedì – venerdì 10 – 19 | Sabato e domenica e festivi 10 – 20

Biglietti

Intero 12 euro | Ridotto 10 euro | Bambini e scuole 5 euro

Abbonamento eventi 35 euro | Abbonamento eventi gold 50 euro

(I biglietti acquistati nei giorni feriali danno diritto a partecipare agli eventi del week end)

Aperture straordinarie

26 dicembre e 1 gennaio

Lunedì chiuso

24 e 25 dicembre chiuso

Sito internet MOSTRA ITADAKIMASU www.mostraitadakimasu.it

Catalogo mostra: Trenta Editore www.trentaeditore.it