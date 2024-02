Sono sold out due delle date annunciate di ‘Mecna 360 – Love Music & Art Exhibition’, speciale residency dell’artista a Milano. I dettagli.

Manca sempre meno al ritorno live di Mecna, che ha scelto una performance inedita e ibrida per esibirsi. L’artista, infatti, sarà dal vivo per cinque appuntamenti dal 6 al 10 marzo a BASE Milano, in una sorta di residency tra musica e arte. E due delle date – 8 e 9 marzo – di Mecna 360 – Love Music & Art Exhibition registrano il tutto esaurito a dieci giorni dall’evento.

Grafica da Ufficio Stampa

Tra le voci più interessanti della scena rap italiana, Mecna ha costruito un esperienza esclusiva per ciascuna serata. Ogni data, infatti, prende il nome da un titolo di una sua canzone e propone diversi ospiti che si alterneranno sul palco per duetti inaspettati.

Inoltre, all’aspetto musicale si aggiunge un’experience immersiva e multimediale curata da Mecna stesso. Nei corridoi della sala saranno presenti rarità artistiche come fotografie inedite, tavole, grafiche, oggetti iconici della sua carriera. Insieme a installazioni multimediali che daranno la possibilità di passare una serata diversa vivendo un’esperienza a 360 gradi all’interno del mondo di Mecna. E tra le tante attività, anche la possibilità di acquistare del custom merchandising creato appositamente per l’evento.

Le date e gli ospiti di Mecna 360

6 marzo 2024 – 71100 – special guest: Olly

– special guest: 7 marzo 2024 – Akureyri – special guest: Francesca Michielin

– special guest: 8 marzo 2024 – Hotel – special guest: Nayt SOLD OUT

– special guest: SOLD OUT 9 marzo 2024 – Oceano Adriatico – special guest: Mara Sattei SOLD OUT

– special guest: SOLD OUT 10 marzo 2024 – Chicago

I biglietti per le serate di mercoledì 6, giovedì 7 e domenica 10 marzo sono disponibili online su vivoconcerti.com. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Foto e grafica da Ufficio Stampa