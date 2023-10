È direttamente dalla scuola che le ha dato popolarità che Angelina Mango ha deciso di presentare in anteprima il nuovo brano in uscita il 6 ottobre.

Il 6 ottobre è la data da segnare sul calendario per il nuovo singolo di Angelina Mango, che porta in radio e digitale Che t’o dico a fa’. Il brano arriva dopo i successi estivi a partire dalla hit Ci pensiamo domani, certificato Doppio Disco di Platino e a quota 40 milioni di stream.

Scritta da Angelina Mango con Alessandro La Cava e prodotta da Antonio Cirigliano, E.D.D. e Zef, Che t’o dico a fa’ è un manifesto della sua cifra stilistica, che abbraccia la giovinezza e un tempo scandito dalla musica. Il brano racconta una notte di corsa tra le vie di Spaccanapoli, una riflessione sulla fuga dalla realtà per vivere senza rimpianti.

La melodia apre lenta per poi acquisire un sound che mescola tradizione e modernità, proprio come fa l’amore quando arriva all’improvviso. Questo brano conferma la “voglia di vivere” che caratterizza Angelina, invitando tutti ad apprezzare l’attimo. Angelina Mango, reduce dell’avventura ad Amici 2022, ha saputo diventare una delle artiste più amate e seguite dalla GenZ.

Entrata nella Top 10 della classifica Airplay Radio Earone, solo negli ultimi mesi la cantautrice ha accumulato 13 milioni di visualizzazioni con il video ufficiale su YouTube. Su TikTok, invece, sono 6,1 i milioni di like che fotografa il pubblico giovane che ama Angelina ha creato migliaia di contenuti utilizzando l’audio di Ci pensiamo domani.

Angelina Mango: in arrivo il Voglia di vivere tour

Non manca molto al Voglia di vivere tour, prima tournée nei club di Angelina Mango, prodotta e organizzato da Live Nation.

Non manca molto al Voglia di vivere tour, prima tournée nei club di Angelina Mango, prodotta e organizzato da Live Nation. Otto le date in calendario nelle principali città d’Italia, dove Angelina porterà tutti i suoi colori, l’energia e la musica dell’album ‘Voglia di vivere, insieme al nuovo singolo Che t’o dico a fa’. Già sold out città come Napoli, Roma, Torino, Bologna, Milano e Firenze. Questi gli appuntamenti:

12 ottobre 2023 – Napoli (DUEL CLUB) SOLD OUT

(DUEL CLUB) 14 ottobre 2023 – BARI (DEMODÈ CLUB)

(DEMODÈ CLUB) 16 ottobre 2023 – ROMA (LARGO VENUE) SOLD OUT

(LARGO VENUE) 18 ottobre 2023 – FIRENZE (VIPER THEATRE) SOLD OUT

(VIPER THEATRE) 19 ottobre 2023 – TORINO (HIROSHIMA MON AMOUR) SOLD OUT

(HIROSHIMA MON AMOUR) 21 ottobre 2023 – BOLOGNA (LOCOMOTIV CLUB) SOLD OUT

(LOCOMOTIV CLUB) 23 ottobre 2023 – MILANO (MAGAZZINI GENERALI) SOLD OUT

(MAGAZZINI GENERALI) 26 ottobre 2023 – RONCADE, TV (NEW AGE CLUB)

I biglietti sono disponibili online a questo link.

Foto di Andrea Bianchera da Ufficio Stampa WFY