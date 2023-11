Ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’, Paola Minaccioni parla di quanto sia complicato adottare in Italia.

Ospite nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona, Paola Minaccioni parla del problema delle adozioni in Italia. «Quando hai detto desiderio, a me viene è venuto in mente un desiderio sociale. – dice l’attrice e comica – Io vorrei per esempio vivere in un paese, come l’Italia, in cui aiutare dei bambini e adottarli fosse meno complicato».

«Quando sento parlare di adozioni, si parla molto dei genitori. – continua Paola Minaccioni – Di come devono o non devono essere. Cosa devono volere. Ma quanti bambini potrebbero avere una casa, la possibilità di studiare, un futuro? Io sposterei il discorso sui bambini. Quanti bambini possiamo aiutare e come possiamo aiutarli? Credo che un bambino in una casa con due persone che si amano, al di là del sesso, che siano single o una coppia di fatto, possono dare una vita. Una possibilità a dei bambini che ne hanno bisogno».

Caterina Balivo ha sposato con entusiasmo la causa e l’appello di Paola Minaccioni: «Ti appoggio in questa battaglia. – chiosa infatti salutandola – sono con te».