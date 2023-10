L’attrice, ospite di Caterina Balivo, risponde alle dichiarazioni di Melenia Rizzoli a Belve

Ospite da Francesca Fagnani a Belve, Melania Rizzoli aveva parlato del suo defunto marito Angelo Rizzoli e della prima sua moglie, Eleonora Giorgi: “Non conosco la signora, non ci parliamo e non ci vediamo. Anche perché mio marito ha ottenuto l’annullamento di quel matrimonio, che l’ha cancellato. Lui ha ritenuto il suo comportamento non idoneo e non giusto. In realtà io non l’ho mai incontrata sul serio. Comunque lui prima di morire mi confessò che non l’avrebbe voluta al suo funerale. Mi disse ‘se dovessi morire ricorda che non la voglio in chiesa’. Non l’avevo mai detto prima. Lei però si è presentata. Io non ho fatto nulla per impedirlo. Come mai è venuta? Ma sa, che vuole che le dica, le persone dello spettacolo fanno di tutto per stare sotto le telecamere e fare notizia“

Oggi Eleonora Giorgi, ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona, ha così commentato queste parole: “Credo che sia stato un attacco molto violento, gratuito, che io non ho meritato perché non le ho mai fatto niente. Fra l’altro spero che diventeremo amiche“

Eleonora Giorgi, una vita da film

L’iconica attrice italiana, conosciuta ed amata per tanti film ma resa indimenticabile dal ruolo di Nadia in Borotalco, si è sposata con Angelo Rizzoli nel 1979 ed ha avuto da lui un figlio, Andrea. Il matrimonio naufragò in seguito allo scandalo P2 e all’arresto di Rizzoli: il Tribunale di Milano attribuì alla Giorgi la metà dei proventi della vendita della quota di azioni Rizzoli del marito e secondo quanto riportato dalla Giorgi nella sua biografia, Nei panni di un’altra, quello fu per lei motivo di ostracismo nell’ambiente cinematografico, al punto da impedirle di ottenere più ruoli in film di rilievo.

Dopo il divorzio da Rizzoli Eleonora Giorgi ha sposato Massimo Ciavarro, conosciuto sul set di Sapore di Sale 2, ed ha avuto con lui il figlio Paolo. Dopo la separazione da Ciavarro, per molto tempo è stata fidanzata con il romanziere Andrea De Carlo.