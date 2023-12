Ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’ su Rai1, Mietta ha raccontato la battaglia (vinta) contro la bulimia.

Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai 1 dalle ore 14.00 alle 16.00. Tra gli ospiti della puntata di martedì 19 dicembre, a sedere sul divano rosso insieme alla conduttrice anche Mietta che ha raccontato la sua battaglia vinta contro la bulimia.

Durante la chiacchierata, la cantante ha ricordato: “Mi sono resa conto che rifiutavo il mio corpo, proprio fisicamente, e avevo un rapporto con il cibo compulsivo. Quindi ho letto e mi sono informata”. Quindi, specifica: “Mangiavo in maniera compulsiva e dobbiamo allargare nel senso che la bulimia non è solo vomitare”.

Screen video da Ufficio Stampa

“Non è che chi è bulimico automaticamente deve vomitare, ci sono altri [sintomi] purtroppo”, prosegue Mietta. “Bisogna fare molta attenzione perché, nel momento in cui io l’ho scoperto – perché appunto me ne sono accorta su me stessa informandomi – mi sono resa conto che alcune cose che leggevo facevano parte di quella che era la mia attenzione”.

Tanti gli ospiti che si alterneranno anche nelle altre puntata della settimana pre-natalizia, con le storie delle loro volte buone accompagnate da memorabili filmati offerti dalle Teche Rai. Attesi nel salotto di Caterina Balivo Asia Argento, Manuela Arcuri e l’attore Michele La Ginestra (mercoledì 20 dicembre). E ancora, giovedì 21 dicembre raggiungeranno il salotto di Rai1 il pianista e compositore Nicola Piovani, Syria e Killian Marcus Nielsen, figlio dell’attrice Brigitte.

Infine, a chiudere la settimana, venerdì 22 dicembre, ci saranno la cantante e autrice tv Barbara Boncompagni, l’attore e comico Emilio Solfrizzi, l’attrice Carlotta Natoli e il cantante Alessandro Ristori. Grande attenzione sarà inoltre data alle emozionanti storie della gente comune e all’attualità.

Video RaiPlay