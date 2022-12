Gabriele Vagnato conduce ‘Music Distraction’: «Un programma per tutti»

Tra le novità del Natale di DeAKids c’è il nuovo game show ‘Music Distraction’ dal 5 dicembre: ce lo racconta il conduttore Gabriele Vagnato.

Periodo di novità in casa DeAKids e DeAJunior, canali tv kids del Gruppo De Agostini Editore che nel mese di dicembre hanno in serbo più di un regalo per i telespettatori. Il primo titolo, in onda dal 5 dicembre ogni lunedì alle 19:50 su DeAKids (canale 601, Sky), è Music Distraction, game show tra musica e comicità. Alla guida c’è il giovane creator Gabriele Vagnato affiancato nell’avventura da due squadre di concorrenti ben noti sui social. Si tratta, infatti, degli influencer e tiktoker Nicholas Goldoni, Nicole Micoli, Ludovica Olgiati, Nicky Passarella, Luca Sironi e Matteo Valentini, storico volto di DeAKids.

Foto Kikapress

“Ci siamo divertiti tantissimo e secondo me è un momento di divertimento per tutti”, ci spiega Vagnato. “Soprattutto è un programma per tutti: lo guarda il ragazzo di dodici anni ma lo può guardare benissimo una persona più adulta. Questo, secondo me, è il potere che ha Music Distraction che ha fatto venire fuori anche una certa competizione. In realtà non era nel gioco però posso assicurare che i concorrenti l’hanno sentita tantissimo. Guardatelo!”.

Immancabile una domanda sul Natale. “Cosa rappresenta per me? Beh, è un momento bello e io vivo molto di ricordi e di immagini”, ci dice Gabriele Vagnato. “Quando ero piccolo era una sofferenza non poter aprire i regali. Soffrivo proprio a non sapere cosa ci fosse dentro e provavo a indovinare ma non ce la facevo mai. E mi piacciono un sacco i film di Natale cosa che, arrivati a una certa età, non succede più a nessuno; a me, invece, continuano a piacere!”

“Il Natale resta un momento molto bello quindi evviva il Natale”, conclude Vagnato. “Forse ho perso quella voglia di ricevere i regali per non dover fingere che mi piacciano anche se non è così… meglio farli!”.

Music Distraction, disponibile anche on-demand su SKY e in streaming su Now, ha l’obiettivo di intrattenere tutta la famiglia con leggerezza e tanto divertimento. Sempre nella prima settimana di dicembre, inoltre, DeAJunior propone il film Curioso come George: sorpresa a Natale, in onda l’’8 dicembre alle ore 17:40 per la prima volta sul canale 623 di Sky. Mentre dal 12 al 16 dicembre, dal lunedì al venerdì alle ore 19:45, appuntamento con Pocoyo con i suoi amici Elly e Pato con sei nuove puntate a tema natalizio.

Foto da Ufficio Stampa DeAKids