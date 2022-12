Il Natale diventa magico a Disneyland Paris: tutti gli eventi delle feste

Fino all’8 gennaio 2023 Disneyland Paris indossa l’abito delle feste e offre ai visitatori tutta la magia del Natale Disney.

A Disneyland Paris il Natale è già arrivato, trasformando il parco divertimenti amato dai bambini e dagli adulti in una vera e propria favola. Le atmosfere speciali del Magico Natale Disney rendono, così, il parco meta ideale per respirare i profumi delle feste di fine anno e per vivere una pausa di divertimento o di relax. E per i 30 anni dall’inaugurazione, la magia regala ancora più emozioni tra luci, proiezioni, fontane musicali, parate e incontri speciali con i protagonisti del cuore.

Partiamo con qualche numero: sono ben 10 i chilometri di ghirlande distribuite nei Parchi Disney, con 78 abeti addobbati e 11.604 palline di Natale. Su tutti svetta il maestoso albero di Natale da 24m con oltre mille decorazioni che accendono la Main Street, U.S.A. da mattina a sera. Ma non è da meno l’iconico Castello della Bella Addormentata nel Bosco le cui torrette sono ancora più scintillanti grazie a una nuova tecnologia LED*. Questa, infatti, rende possibili effetti mai visti prima in un Parco Disney e si anima al ritmo dello spettacolo.

Foto da Ufficio Stampa Disneyland Paris

Inoltre, in occasione del 30° Anniversario, oltre allo spettacolo di droni Disney D-Light ritorna a grande richiesta Disney Dreams®. Lo show alterna fuochi d’artificio, proiezioni, fontane e musica natalizia con gli immancabili classici Disney, da La Bella e la Bestia a Frozen.

LEGGI ANCHE: — Diana Del Bufalo: «Con Disney sono diventata il sogno che amavo da bambina»

Parate, degustazioni e un Capodanno magico

Un altro attesissimo momento è la Parata Topolino e la sua Parata sfavillante, con cinque carri colorati e luminosi a tema. Topolino, Minnie e le Principesse Disney sono pronti ad accogliere il pubblico a ritmo di musica. Il clou dello spettacolo? Al calar della sera, durante la Parata, i Personaggi Disney illumineranno l’albero di Natale. Ospite d’eccezione del magico Natale Disney a Disneyland Paris non poteva che essere Babbo Natale, protagonista dello spettacolo musicale Cantiamo il Natale.

Anche il Parco Walt Disney Studios regala un’atmosfera festiva grazie all’appuntamento con l’Hiver Gourmand. Sarà possibile assaggiare pan di zenzero, crêpes, cioccolata calda e tanti altri piatti deliziosi all’interno di caratteristici chalet invernali. Per la prima volta tre nuovi chalet sono stati allestiti anche nel Parco Disneyland.

Foto da Ufficio Stampa Disneyland Paris Foto da Ufficio Stampa Disneyland Paris

Tra le proposte di Disneyland Paris per vivere magicamente le feste c’è anche la grande celebrazione di fine anno. Per il Capodanno, il parco organizza fuochi d’artificio, attrazioni ricche di emozioni, Personaggi Disney, nuovi spettacoli e tante altre sorprese all’insegna dei colori del 30° Anniversario. Dalle 20.30 alle 2 di notte, la festa di Capodanno chiuderà l’anno nel migliore dei modi a Disneyland Paris.

Foto da Ufficio Stampa Disneyland