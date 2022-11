Diana Del Bufalo: «Con Disney sono diventata il sogno che amavo da bambina»

Diana Del Bufalo interpreta la versione italiana della colonna sonora nel nuovo corto natalizio di casa Disney. La nostra intervista.

Il Dono è il cortometraggio che Disney ha lanciato per le feste 2022, a completare la trilogia avviata con Lola nel 2020 e proseguita con Un Nuovo Papà. Con questo nuovo progetto in animazione, che ancora una volta sostiene Make A Wish®, la casa di produzione più amata dai bambini fa sognare, emozionare e riflettere. Al centro, infatti, c’è la forza dei legami famigliari e il valore delle tradizioni alle luce delle quali le diverse generazioni si guardano negli occhi.

Diana Del Bufalo / Foto da Ufficio Stampa Disney Italia

Ad accompagnare le immagini nessun dialogo ma solo la musica. Le note sono quelle di Tutto e ancor di più (versione italiana di A Little More) interpretata da Diana Del Bufalo. L’attrice e cantante torna, quindi, a collaborare con Disney dopo l’esperienza del 2021 in Encanto. Il brano, come le sequenze de Il Dono, racconta il punto di vista della piccola Ella, la più piccola della famiglia che sta per diventare sorella maggiore.

“Per è stato un onore – racconta Diana – sono stata molto contenta di interpretare questo corto che è molto dolce. Quando l’ho visto ancora non era finito, è stato emozionante poi io adoro il Natale. Ho sempre amato questi cortometraggi ogni volta che li ho visti al cinema; mi piace il fatto che non siano convenzionali, la banalità mi annoia moltissimo. Mi piace l’idea di famiglia allargata e mi sono immedesimata nel rapporto tra Ella e il fratello, quindi per me è stato facile cantare la canzone”.

“Nella mia carriera da cantante, mi è stato sempre detto ‘tu per i dischi non puoi andare bene perché hai la voce troppo da bel canto’”, continua Diana Del Bufalo. “Mi dicevano che era troppo pulita, troppo chiara; stavolta, invece, era perfetta! Sono onorata che Disney mi abbia scelta di nuovo”.

“Per me è stata anche una sfida perché il doppiaggio è tanto difficile ma lo è anche cantare su una persona che si muove. In studio, mi dicevano di cantare in maniera più sorridente, ovvero più dolce. Quindi sorridere nel cantare è stata l’indicazione principale perché non volevamo mettere note tristi nell’interpretazione. Io, che di solito mi critico tantissimo e non mi piaccio mai, questa volta devo che sono molto fiera, mi sono piaciuta molto forse perché sono proprio nel mio, con quella dolcezza della voce un po’ falsettata… E mi sono anche molto divertita”.

Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, farà parte della playlist Disney Hits Italia. Diana del Bufalo raccoglie l’eredità di Serena Rossi, voce del brano Come Una Bussola nel primo capitolo Lola. Nel 2021 è stato il vincitore di due Grammy Award Gregory Porter, insieme a Cherise, a interpretare Love Runs Deeper, colonna sonora del corto Un Nuovo Papà.

Foto da Ufficio Stampa Disney Italia