‘Il Dono’, ecco il nuovo corto di Natale targato Disney

Presentato ufficialmente il cortometraggio natalizio di casa Disney che in questo 2022 completa la trilogia ‘Una famiglia, infinite emozioni’.

Archiviata la notte di Halloween, lo spirito del Natale inizia a farsi sentire e in casa Disney risuona già l’atmosfera delle feste. Si intitola Il Dono il nuovo cortometraggio che la casa di produzione ha lanciato, completando così la trilogia Una famiglia, infinite emozioni avviata nel 2020. Disponibile sui profili social Disney in 46 Paesi, il terzo capitolo animato regala tre minuti di magia celebrando la potenza dei legami familiari.

Così, dopo Lola (2020) – ambientato negli Anni Quaranta e incentrato sul rapporto tra nonni e nipoti – e Un Nuovo Papà(2021) – con la famiglia che dà il benvenuto al babbo adottivo Mike –, ora tocca a Il Dono proseguire il racconto. “Al centro c’è la famiglia che Nicole, nipote di Lola, si è costruita nel tempo”, racconta Laura Nuvoli, Director Marketing CPGP. “Nicole, in dolce attesa, ha al proprio fianco Mike, papà acquisito dei ragazzi Max e di Ella. Abbiamo voluto immaginare questa famiglia allargata in uno dei periodi più importanti dell’anno, quello natalizio che simboleggia lo stare insieme”.

“Il punto di vista è quello di Ella, la più piccola di casa, che si trova alle prese con una mamma un po’ distratta rispetto al passato nei preparativi al Natale”, prosegue Nuvoli. “Fondamentale è il rapporto che avrà con Max, fratello maggiore, che riserva un occhio di riguardo per la sorellina. E il fil rouge è questo Topolino peluche che si illumina al buio, donato da Max a Ella che, alla fine del corto, creerà un nuovo legame”.

All’inizio del corto, infatti, Max fa dono del peluche a Ella per regalarle un po’ di conforto durante la notte. Successivamente, durante il loro primo incontro, Ella lo donerà al nuovo arrivato in segno di benvenuto in famiglia. “Oltre ai personaggi, il filo conduttore è proprio rappresentato da Topolino. In grado di unire generazioni diverse facendosi portavoce del Natale”, spiega Jay Visconti, Disney General Manager.

La colonna sonora in lingua originale, A Little More, è interpretata da Jessica Darrow mentre per la versione italiana è stata scelta Diana Del Bufalo. Distribuita da Universal Music Group, Tutto e ancor di Più riporta, dunque, l’attrice a collaborazione con Disney dopo l’esperienza come Isabela Madrigal in Encanto nel 2021. Anche la campagna di Natale 2022 Una famiglia, infinite emozioni supporta Make-A-Wish® per aiutare bambine e ai bambini di tutto il mondo affetti da gravi malattie. Durante il prossimo Natale i fan possono fare una donazione su shopDisney.it al momento dell’acquisto, o tramite la pagina di Make-A-Wish® International.

