La terza puntata di Drag Race Italia, disponibile da venerdì 27 ottobre su Paramount+ in Italia e su WOW Presents Plus in tutto il resto del mondo, sarà un Rusical “Paola e Chiara”: un tributo musicale di Drag Race per celebrare due cantanti iconiche della comunità LGBTQIA+.

La terza puntata della nuova stagione di Drag Race Italia arriva su Paramount+ in Italia e su WOW Presents Plus in tutto il resto del mondo venerdì 27 ottobre, con un’ospite d’eccezione: attesa da tutti i fan del programma, accanto alla sorella Paola, Chiara Iezzi eccezionalmente in giuria come guest-judge.

Il terzo episodio del programma sarà interamente dedicato a “Paola e Chiara” e le queen saranno protagoniste di uno dei momenti più amati della stagione: il “Rusical”. Questa versione musical di Drag Race sarà un tributo ispirato interamente a tutte le hit di Paola e Chiara: un regalo per tutti gli appassionati del programma e per i fan di Paola e Chiara, icone della comunità LGBTQIA+.

In DRAG RACE ITALIA – condotto da Priscilla, affiancata in giuria da Chiara Francini, Paola Iezzi e Paolo Camilli – Le drag queen più agguerrite del Paese sono pronte a mettere alla prova il loro carisma, la loro unicità, il loro coraggio e il loro talento.

RuPaul’s Drag Race, il reality show più popolare della storia con 27 Emmy® Awards, è prodotto da MTV Entertainment Studios e dalla media company World of Wonder Production, vincitrice di un Emmy Award. La nuova stagione della versione italiana sarà prodotta da Ballandi, con Fenton Bailey, Randy Barbato, Tom Campbell e RuPaul Charles come Produttori esecutivi per World of Wonder.

Il primo episodio di DRAG RACE ITALIA sarà disponibile successivamente anche su MTV e VH1 il 15 ottobre e dal 20 ottobre sarà disponibile sul canale ufficiale YouTube di Paramount+ e sulle pagine Facebook ufficiali di Paramount+ e MTV.