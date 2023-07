Un’immersione nel crimine più oscuro su Crime+Investigation: ad agosto va in onda ‘Torso Killer’, la storia di Richard Cottingham.

Non si ferma la programmazione di Crime+Investigation durante i mesi estivi. Ad agosto, in particolare, i fine settimana di Crime+Investigation saranno dedicati alle storie dei più efferati serial killer. Dal 5 agosto andrà in onda Serial Killer Weekend ogni sabato e domenica dalle 11.00 alle 20.10 in prima visione assoluta su Crime+Investigation (Sky, 119). Il 6 agosto è la volta di Torso Killer – Confessioni di un assassino, la storia di uno dei più prolifici serial killer americani. Andrà in onda ogni domenica alle 21.05 in prima TV assoluta.

Tra gli anni ‘60 e ‘80, Richard Cottingham, uno dei più spietati serial killer d’America, ha assassinato più di 18 donne. Cottingham mutilava il loro corpo lasciando intatto solo il busto (da qui il suo soprannome). Ancora oggi gli investigatori sono convinti che il numero delle sue vittime sia molto più alto di quelle che gli sono state imputate. Tra il 2004 e il 2022 il detective Robert Anzilotti ha interrogato Torso Killer per giorni, cercando di far luce su tanti casi irrisolti che potrebbero portare la sua firma.

Nei 4 episodi di Torso Killer – Confessioni di un assassino, il detective Anzilotti cercherà di arrivare alla verità analizzando le confessioni inedite di questo che può essere considerato a tutti gli effetti uno dei più terribili assassini mai esistiti.