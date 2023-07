Dopo il successo della prima stagione, che si è aggiudicata anche il Premio Moige, DeAKids annuncia il ritorno di ‘Music Distraction’. L’intervista a Gabriele Vagnato.

Buona la prima. “E anche la seconda!”, aggiunge Gabriele Vagnato che torna alla guida del game show di DeAKids Music Distraction. Confermato anche per la prossima stagione televisiva, il programma in onda sul canale 601 di Sky si trasforma nel frattempo in una versione on the road tutta estiva. Partiti da Rimini, i sei protagonisti del cast viaggeranno a bordo di un coloratissimo van con il Music Distraction Summer Tour. Sarà, quindi, l’occasione per Nicholas Goldoni, Nicole Micoli, Ludovica Olgiati, Nicky Passarella, Matteo Valentini e la new entry Kiro Ebra di incontrare i fan nelle piazze e nei luoghi più popolari dell’estate italiana per giocare e cantare.

Durante il tour, i ragazzi saranno protagonisti di Music Distraction in Tour, una serie composta da 7 episodi da circa 5 minuti ciascuno che racconterà il dietro le quinte. La serie sarà su Tik Tok da fine agosto e in onda su DeAKids ai primi di settembre. Sempre a settembre, poi, per lunedì 11 è previsto il via della nuova stagione con tre new entry: oltre a Kiro, infatti, entrano nel team i gemelli Matilde e Leonardo Carioli.

L’intervista a Gabriele Vagnato

Maestro di cerimonie dello show, Gabriele Vagnato ci racconta: “per me questo progetto è una palestra incredibile perché, a 22 anni, avere una propria esperienza televisiva dove a tutti gli effetti conduco è una figata assurda. È quello che avevo sempre sognato da piccolo, quindi è davvero, davvero bello”. L’aspetto più sfidante e quello più divertente di quest’esperienza?, chiediamo. “Beh, diciamo quello più sfidante è la memoria! Perché io non ho memoria ed essendo un game show ci sono molte regole ma io non ricordo niente, purtroppo (sorride, ndr). La cosa più divertente, invece, è che essendoci tutti ragazzi della stessa età – anche gli autori e il regista sono molto giovani – si crea proprio una famiglia. E avere un set tutti questi ragazzi in TV è davvero una figata soprattutto per me che sono un amante spassionato dalla TV è davvero bello”.

“Sono tutti molto scatenati – ci confessa poi Vagnato a proposito dei concorrenti – però sono anche abbastanza tranquilli, si divertono. Io poi non so fare proprio quello che riprende perché non sono un guastafeste ma a volte devo riportare un po’ la calma loro la vivono proprio questa sfida. Gli autori non dicono loro chi vince altrimenti diventa una gara perenne. Loro si segnano tutto, si appuntano le cose e fanno anche gare tra di loro in hotel. Anzi, ho proposto di registrare una roba anche fuori, perché l’hanno preso sul personale”.

“È sempre una competizione sana comunque, e lo spirito che si crea è un po’ quello di quando da piccolo al Grest”, ricorda ancora Gabriele Vagnato. “Ho ricordi meravigliosi del Grest e Music Distraction è un po’ quello: un po’ villaggio, un po’ a oratorio con una certa aria di competizione. Ma quando finisce sono tutti amici”. Ingredienti che sono piaciuti al Moige, che ha deciso di premiare il game show.

“È incredibile questa cosa, essere stato premiato dal Moige è una cosa bellissima e poi finalmente mia madre, ogni volta che mi danno questi premi importanti è felice cioè dice ‘cavolo, allora è davvero un lavoro’”, commenta il giovane talento di casa Doom. “Ringrazio il Moige e spero davvero che sia un programma educativo. Da parte nostra vogliamo educare al divertimento. Ecco sì, educhiamo i ragazzi a divertirsi”.

Nell’attesa di riprendere a settembre, l’estate di Vaganto “sarà molto molto divertente. Poi ho fatto una cosa incredibile: sono stato una settimana a Ibiza per girare un format che sarà sul mio canale YouTube e sui miei social. Da lì, sono tornato un’altra settimana a Music Distraction quindi è stato divertente e poi ci saranno altre cose quindi mi divertirò di certo. Non mancherà un po’ di vacanza, per cui torno in Calabria, il mio posto del cuore”.

Le tappe del Music Distraction Summer Tour

19 luglio ore 20:30– KARAOKE PARTY

c/o Piazzale Kennedy – Rimini

21 luglio ore 21:00– KARAOKE PARTY

c/o Giffoni Film Festival

Piazza Umberto I – Giffoni

22 luglio ore 16:30– KARAOKE PARTY

c/o Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema di Roma

via Irina Alberti – Roma

24 luglio ore 21:00– KARAOKE PARTY

c/o Webboh Camp – Bella Italia & Efa Village

viale Centrale 29 – Lignano Sabbiadoro

