È finalmente disponibile sul mercato europeo l’app Pokémon Sleep che monitora il sonno. Dal 21 luglio il dispositivo Pokémon GO Plus +.

The Pokémon Company International annuncia l’arrivo (finalmente!) di Pokémon Sleep in Europa. L’app che misura il sonno in modo divertente è infatti disponibile anche per i dispositivi mobili del vecchio continente. Ma come funziona? Per giocare a Pokémon Sleep, i giocatori devono posizionare il loro dispositivo smart o Pokémon GO Plus + vicino al cuscino e poi mettersi a dormire. Meglio evitare, però, di collocare il dispositivo sotto il cuscino o sotto le coperte in quanto c’è il rischio di surriscaldamento.

Al momento del risveglio, sarà possibile controllare i risultati della misurazione del sonno. Ma anche osservare gli stili di sonno dei Pokémon che sono apparsi e collaborare alle ricerche sul sonno del Professor Neroli registrandoli nel Sonnodex. Più i giocatori dormono, più faranno diventare grande Snorlax, più Pokémon incontreranno e più stili di sonno potranno scoprire.

In più, il dispositivo Pokémon GO Plus + sarà disponibile in Europa da venerdì 21 luglio. Basterà collegarlo a Pokémon Sleep e Pokémon GO per ottenere svariati bonus nei giochi, tra cui un Pikachu con una papalina da notte. Si aggiunge anche la possibilità di partecipare a una ricerca speciale in Pokémon GO che porterà a incontrare uno Snorlax con papalina da notte.

Più informazioni su Pokémon Sleep e sul dispositivo Pokémon GO Plus + sono disponibili qui.

