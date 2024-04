‘Share My Date (Info sul mio date)’ consente agli utenti di condividere i dettagli dei propri appuntamenti con amici e persone care.

C’è una nuova funzione in-app su Tinder e si chiama Share My Date (Info sul mio date) e consente agli utenti di condividere i dettagli dei propri appuntamenti con amici e persone care. Più della metà dei single (51%) sotto i 30 anni è già abituato a condividere in realtà con gli amici i dettagli dei propri appuntamenti (dal report di Tinder del 2023) e, secondo quanto emerso dal sondaggio lanciato direttamente in app, un utente di Tinder su cinque (18%) condivide questo tipo di informazioni anche con la propria mamma.

«In Tinder ci impegniamo a rilasciare nuove funzionalità che mirano a creare un’esperienza divertente, sicura e rispettosa per tuttə. – ha dichiarato Melissa Hobley, CMO di Tinder – Condividere i propri piani con amici e familiari è per molti un rituale che si ripete da tempo. Share My Date semplifica la condivisione delle informazioni, affinché i single possano passare direttamente alla parte più divertente, dalla scelta su cosa indossare alla preparazione degli argomenti di conversazione».

Come funziona Share My Date? Con un semplice link, infatti, gli utenti potranno condividere le informazioni sul proprio appuntamento, tra cui luogo, data, ora e una foto del dater, direttamente dall’app. Gli utenti potranno inoltre decidere con chi condividere le info sul date e creare un numero illimitato di appuntamenti all’interno dell’app, fino a 30 giorni prima della data dell’incontro. I dettagli dei propri appuntamenti sono anche modificabili. Quindi, se i piani cambiano all’ultimo minuto, gli utenti possono semplicemente aggiornare le informazioni nell’app per mantenere la propria cerchia di amici al corrente di tutto.

Share My Date sarà disponibile a partire dai prossimi mesi negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Singapore, India, Irlanda, Germania, Francia, Spagna, Giappone, Brasile, Svizzera, Messico, Paesi Bassi, Italia, Corea, Vietnam e Thailandia.