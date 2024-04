Dal 17 aprile su Raiplay una nuova puntata di Touch – Impronta digitale con focus sul lancio del razzo Ariane 6 nello spazio.

L’esplorazione spaziale, da sempre una delle più grandi sfide per l’umanità, sta vivendo un momento decisivo: la prossima puntata di Touch – Impronta Digitale, intitolata Missione Spazio, sarà disponibile su RaiPlay a partire dal 17 aprile.

Fjona Cakalli, autorevole divulgatrice tecnologica italiana e conduttrice del programma, si è recata in Guyana Francese, precisamente presso il Centro Spaziale Europeo di Kourou, per seguire da vicino i preparativi del lancio di Ariane 6, previsto tra metà giugno e fine luglio. Questo nuovo razzo dell’Agenzia Spaziale Europea promette di ridurre i costi e migliorare l’accessibilità ai viaggi nello spazio, con la capacità di mettere in orbita constellazioni di satelliti e di raggiungere la Luna, aprendo prospettive future anche per il trasporto di astronauti.

Touch – Impronta digitale, disponibile su RaiPlay dal 17 aprile

Momoka Banana, influencer specializzata in alimentazione, ha visitato il Centro Ricerche Casaccia dell’ENEA a Roma, dove i ricercatori coltivano alimenti specificamente progettati per gli astronauti in missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, come pomodori e altre verdure.

Noemi Marà ha invece partecipato alla costruzione di un satellite presso una società torinese per il progetto Iride, una costellazione di apparecchi made in Italy che rivoluzionerà l’osservazione del territorio entro il 2026, fornendo strumenti per monitorare la qualità dell’aria, dell’acqua e prevenire disastri naturali.

Leggi anche: ANIMALI HI-TECH, A CHE PUNTO SIAMO? L’APPROFONDIMENTO SU TOUCH – IMPRONTA DIGITALE

Inoltre, Altec (Aerospace Logistic Technology Engineering Company) di Torino ha mostrato in esclusiva come avviene l’addestramento degli astronauti. Luca Perri, giovane astrofisico, è il protagonista della rubrica social della puntata, dimostrando un nuovo approccio alla divulgazione scientifica.

A guidare le inviate, la pop-filosofa Lucrezia Ercoli e Iaia, l’intelligenza artificiale ‘giornalista’, che offriranno le ultime novità sulla ricerca spaziale.

Touch – Impronta Digitale racconta, con reportage coinvolgenti, le innovazioni tecnologiche che influenzano la vita quotidiana, attraverso una squadra giovane e dinamica. La puntata è stata realizzata con la collaborazione di Duccio Forzano ed è prodotta da Rai Direzione Contenuti Digitali e Transmediali. Può essere vista su RaiPlay al seguente link: https://www.raiplay.it/programmi/touchimprontadigitale

Materiale via Ufficio Stampa Rai Contenuti Digitali e Transmediali