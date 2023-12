Sulla piattaforma streaming il Natale è un mix di grandi classici e novità.

Quale stagione migliore per immergersi negli intramontabili classici natalizi se non quella invernale? Sulla piattaforma Disney+ il Natale è all’insegna della tradizione, ma non mancano le novità: la scelta è veramente interessante.

La collezione Buone Feste è un ottimo esempio di questo mix: ci sono nuovi originali in anteprima, tra cui la seconda stagione di Nuovo Santa Clause Cercasi, Scivolando sulla neve, Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può!, ma anche classici natalizi da gustarsi in famiglia come i franchise di Mamma ho perso l’aereo, Frozen (che celebra il suo 10° anniversario quest’anno), L’era glaciale e i film di Santa Clause, oltre a Festa in casa Muppet, Miracolo nella 34° strada e Nightmare Before Christmas di Tim Burton.

Disney+ Natale offre poi una straordinaria selezione di nuovi film e serie per tutti i gusti, tra cui Percy Jackson e gli dèi dell’Olimpo, Indiana Jones e il Quadrante del Destino, What If…? dei Marvel Studios e molto altro ancora.

Disney+, Natale in streaming: ecco le novità principali

Di seguito le uscite di Disney+Natale:

Nuovo Santa Clause Cercasi – La seconda stagione in streaming dall’8 novembre. Il ritorno dell’amato franchise con Scott Calvin che, dopo 28 anni, torna a vestire i panni di Babbo Natale, guidando il Polo Nord e mantenendo viva la magia del Natale.

– La seconda stagione in streaming dall’8 novembre. Il ritorno dell’amato franchise con Scott Calvin che, dopo 28 anni, torna a vestire i panni di Babbo Natale, guidando il Polo Nord e mantenendo viva la magia del Natale. Scivolando sulla neve – In streaming dal 17 novembre. La storia di Eddie Garrick, un uomo che ha perso la fiducia nella meraviglia del Natale, ma che trova nuovamente il suo spirito natalizio mentre trascorre la Vigilia con sua figlia Charlotte e fa amicizia con un misterioso uomo vestito di rosso di nome Nick.

– In streaming dal 17 novembre. La storia di Eddie Garrick, un uomo che ha perso la fiducia nella meraviglia del Natale, ma che trova nuovamente il suo spirito natalizio mentre trascorre la Vigilia con sua figlia Charlotte e fa amicizia con un misterioso uomo vestito di rosso di nome Nick. I terribili nove – In streaming dal 23 novembre. Andy, un ragazzino dispettoso di quinta elementare, si ritrova senza un regalo da Babbo Natale e decide di organizzare un elaborato furto nel Villaggio di Babbo Natale al Polo Nord insieme ad altri otto “cattivi”.

– In streaming dal 23 novembre. Andy, un ragazzino dispettoso di quinta elementare, si ritrova senza un regalo da Babbo Natale e decide di organizzare un elaborato furto nel Villaggio di Babbo Natale al Polo Nord insieme ad altri otto “cattivi”. Christmas with Walt Disney – In streaming dal 24 novembre. Una produzione originale del Walt Disney Family Museum diretta da Don Hahn, che offre una visione dei filmati della famiglia Disney e momenti natalizi dai cortometraggi e lungometraggi di Walt, condivisi dalla figlia di Walt, Diane.

– In streaming dal 24 novembre. Una produzione originale del Walt Disney Family Museum diretta da Don Hahn, che offre una visione dei filmati della famiglia Disney e momenti natalizi dai cortometraggi e lungometraggi di Walt, condivisi dalla figlia di Walt, Diane. Doctor Who: The Star Beast – In streaming dal 25 novembre. Tre speciali che riuniranno il Quattordicesimo Dottore e Donna Temple-Noble, affrontando il cattivo più terrificante: il Giocattolaio.

– In streaming dal 25 novembre. Tre speciali che riuniranno il Quattordicesimo Dottore e Donna Temple-Noble, affrontando il cattivo più terrificante: il Giocattolaio. Indiana Jones and il Quadrante del Destino – In streaming dal 15 dicembre. Harrison Ford torna nei panni del leggendario eroe archeologo, Indiana Jones, in un epico capitolo finale dell’iconico franchise.

– In streaming dal 15 dicembre. Harrison Ford torna nei panni del leggendario eroe archeologo, Indiana Jones, in un epico capitolo finale dell’iconico franchise. The Shepherd – In streaming dal 1° dicembre. Una toccante storia ambientata alla Vigilia di Natale del 1957, in cui un giovane pilota d’aereo della RAF si ritrova sospeso sul mare del Nord dopo un guasto elettrico.

– In streaming dal 1° dicembre. Una toccante storia ambientata alla Vigilia di Natale del 1957, in cui un giovane pilota d’aereo della RAF si ritrova sospeso sul mare del Nord dopo un guasto elettrico. Diario di una Schiappa a Natale – Si salvi chi può! – In streaming dall’8 dicembre. Greg Heffley affronta una vacanza invernale stressante, cercando di comportarsi bene e superare gli imprevisti durante la tempesta di neve che intrappola la sua famiglia in casa.

– In streaming dall’8 dicembre. Greg Heffley affronta una vacanza invernale stressante, cercando di comportarsi bene e superare gli imprevisti durante la tempesta di neve che intrappola la sua famiglia in casa. Doctor Who: The Giggle – In streaming dal 9 dicembre. Il terzo speciale di Doctor Who che vede il Quattordicesimo Dottore e Donna Temple-Noble confrontarsi con il Giocattolaio.

– In streaming dal 9 dicembre. Il terzo speciale di Doctor Who che vede il Quattordicesimo Dottore e Donna Temple-Noble confrontarsi con il Giocattolaio. Percy Jackson e gli dèi dell’Olimpo – I primi due episodi in streaming dal 20 dicembre. Percy Jackson intraprende una pericolosa avventura attraverso l’America per restituire il fulmine del dio Zeus e impedire una guerra, con l’aiuto di Annabeth e Grover.

– I primi due episodi in streaming dal 20 dicembre. Percy Jackson intraprende una pericolosa avventura attraverso l’America per restituire il fulmine del dio Zeus e impedire una guerra, con l’aiuto di Annabeth e Grover. What If…? – La stagione 2 della serie animata Marvel Studios dal 22 dicembre, con un nuovo episodio disponibile ogni giorno per nove giorni di fila. La serie continua a esplorare il vasto multiverso, introducendo nuovi e familiari personaggi nel Marvel Cinematic Universe.

Con una selezione così variegata di contenuti, Disney+ promette di rendere le festività indimenticabili per gli appassionati di intrattenimento di ogni età.