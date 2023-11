Per la stagione delle feste, Disneyland Paris indossa il suo vestito migliore e regala l’atmosfera luccicante del ‘Magico Natale Disney’.

Se esiste una parola che possa racchiudere in sé tutto lo spirito magico che parole e immagini possono creare, quella è Disney. E il periodo delle feste natalizie regala un’atmosfera ancora più brillante a un’esperienza che già di per sé ha il profumo della favola. E non c’è età che se ne possa sentire esclusa: a Disneyland Paris il Magico Natale contagia tutti, piccoli e grandi. Il parco tematico a pochi chilometri da Parigi si trasforma, infatti, in un paese delle meraviglie invernale fino al 7 gennaio 2024.

Visual da Ufficio Stampa Disneyland Paris

Tra lucine colorate, ghirlande scintillanti, mercatini con dolci prelibatezze, profumi inebrianti e fiocchi di neve (sì, c’è anche questa!), gli ospiti potranno immergersi nella magia delle festività appena varcati i cancelli. La Main Street U.S.A. si veste a festa con un maestoso albero di Natale luccicante alto ben 24 metri e con oltre mille decorazioni. E tra i vialetti di Disneyland Paris, si incrociano un totale di 80 alberi decorarti con circa 15mila palline. Il tutto coronato da 37mila fiori piantati dall’equipe di orticultura.

Oltre alle attrazioni, per bambini e per chi ama l’adrenalina, il momento da non perdere arriva al calar del sole con la Sfavillante Parata Natalizia di Topolino, vincitrice del premio Brass Ring. Cinque straordinari carri sfilano lungo Main Street U.S.A., portando con sé l’energia festosa delle musiche natalizie con quasi cento artisti coinvolti. Immancabili, poi, i personaggi Disney più amati nelle vesti di speciali aiutanti di Babbo Natale.

Foto da Ufficio Stampa Disneyland Paris Foto di Jean-Claude Coutausse pour DISNEY da Ufficio Stampa Disneyland Paris

E, dopo il compleanno di Minnie e Topolino il 18 novembre, i festeggiamenti di stagione celebrano anche il decimo anniversario di Frozen, dal 27 novembre al 4 dicembre. Quindi, dal 29 novembre al 7 gennaio 2024, con l’uscita del film musicale Disney Animation WISH – nelle sale dal 21 dicembre), il parco accoglie l’eroina coraggiosa Asha.

Ciliegina sulla torta, il 31 dicembre, Disneyland Paris offre l’opportunità di salutare il 2023 in grande stile con spettacoli pirotecnici, celebrazioni epiche e balli fino all’una di notte. Un modo magico per dare il benvenuto al nuovo anno insieme alla famiglia e agli amici più cari.

Infografica da Ufficio Stampa

Immagini da Ufficio Stampa