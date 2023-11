Sarà uno spettacolo mai visto prima la Disney Electrical Sky Parade, spettacolo notturno dall’8 gennaio a Disneyland Paris.

Nel 2024 a Disneyland Paris arrivano i colori e, non a caso, la nuova stagione si chiamerà Disney Symphony of Colours. A partire dall’8 gennaio 2024 (e fino al 30 settembre 2024) a Disneyland Paris sarà infatti possibile ammirare la notturna Disney Electrical Sky Parade. Uno spettacolo mai visto prima, ma anche un omaggio al passato: lo show si ispira infatti alla Main Street Electrical Parade, uno spettacolo notturno messo in scena nel Parco Disneyland tra il 1992 e il 2003, che ha segnato la storia di Disneyland Paris.

«È stata una vera sfida riportare in vita l’iconica Main Street Electrical Parade. – esordisce Mabrouk Reguigui, Show Director del dipartimento Entertainment Live – L’obiettivo era proprio ricreare le emozioni provocate dallo spettacolo del 1992. La line up è la stessa: vedrete galeoni nel cielo, gli stessi personaggi e ascolterete le stesse iconiche musiche». «Ci sono in ballo 500 droni – aggiunge Ben Spalding, Show Producer – e abbiamo lavorato con Dronisos per portare alla luce l’idea che Mabrouk aveva in testa. È stato un lungo processo, abbiamo appena fatto qualche test. Sarà un’esperienza unica e annuncia la strada che seguiremo in futuro». Non sarà infatti solo uno spettacolo di droni: c’è la componente del video mapping sul castello, ma anche effetti su Main Street e nella piazza principale di Disneyland Paris.

I 500 droni – nel cielo notturno – prenderanno la forma di carri illuminati, che simboleggiano le varie

icone della Main Street Electrical Parade, tra cui lo sfavillante treno di Topolino e dei suoi amici, l’adorabile drago Elliott e la carrozza di Cenerentola. Un’indimenticabile musica elettronica, remixata per l’occasione, scandirà ancora una volta il ritmo di questo spettacolare festival di Magia notturna.