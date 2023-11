A Disneyland Paris, nel 2024, inizia la stagione ‘Disney Symphony of Colours’. Dana Harrel ci racconta la parata diurna.

La nuova stagione Disney Symphony of Colours è pronta ad invadere Disneyland Paris riempiendola di colori. Se nel cielo notturno vedremo la Disney Electrical Sky Parade (ce ne parlano qui Mabrouk Reguigui e Ben Spalding), lo spettacolo diurno – A Million Splashes of Colour – è più una celebrazione della transizione dall’inverno alla primavera. Non a caso, lo show parte leggermente dopo (dal 10 febbraio 2024) e celebrerà i film d’animazione di Disney Animation e Pixar, con alcuni dei Personaggi Disney più amati.

LEGGI ANCHE: A Disneyland Paris dal 2024 la Disney Electrical Sky Parade, omaggio alla Main Street Electrical Parade

«Volevamo omaggiare il successo del 30esimo anniversario prendendo quegli elementi fantastici che le storie Disney portano alla luce. Quindi musica, arte e anche la scrittura. – dice Dana Harrel, Executive Creative Director – Ci saranno storie e musiche incredibili, ma anche animazione: abbiamo messo tutto insieme in uno show che celebra ogni aspetto di ciò che rende le storie Disney così magiche». Ovviamente non mancheranno coreografie e anche una buona parte di interattività. Nella piena tradizione di ciò che è ormai il mondo Disneyland, le nuove tecnologie arrivano infatti a supporto della tradizione (e mai per soppiantarla): le feste nel parco si rivolgono sempre a tutte le generazioni, nessuno escluso.

«Tutti sanno che d’inverno a Parigi fa buio prima, proprio come oggi. – continua la Harrel – Con tutto questo grigiore, volevamo creare un’atmosfera che dicesse Sì, l’inverno è bellissimo, ma è bello anche quando si inizia a vedere i fiori sbocciare. Volevamo celebrare quella transizione. E chi meglio di Trilli e Pervinca?». C’è tanta Art Nouveau nella realizzazione di questa parata diurna: a partire dagli abiti dei personaggi Disney creati appositamente per l’occasione. Ma anche la scenografia gioca il suo fondamentale ruolo: «In ogni lampada ci sarà un’immagine. Come se i personaggi fossero in un mosaico di vetro. – spiega Dana Harrel – Saranno dei video, vedrete diverse personaggi. Quindi, passeggiando su Main Street, potrete incontrarli tutti, o almeno vederli. Proverete la sensazione di celebrare i colori e vi sentirete un po’ meglio. Non vogliamo che odiate l’inverno, ma che aspettiate la primavera».

A Million Splashes of Colour avrà luogo più volte al giorno e porterà gli Ospiti in un viaggio nel tempo

per scoprire le storie di Disney Animation e Pixar, dai classici senza tempo ai successi più recenti.

Vestiti con nuovi abiti colorati, Topolino, Minnie e i loro amici parteciperanno ai festeggiamenti a Central

Plaza, insieme ad alcuni Personaggi Disney iconici tra cui Gioia (Inside Out), Timon (Il Re Leone), Vaiana

(Oceania), Mirabel (Encanto) e la nuova eroina Disney, Asha (Wish). I coloratissimi carri si ispireranno all’arte, alla musica e alla scrittura, elementi fondamentali alla base della narrazione di Disney Animation e Pixar. Ciascuno dei carri avrà una propria identità visiva e sarà ricco di dettagli e riferimenti Disney. Ad esempio, il carro dedicato all’arte sarà adornato dai suoi pennelli giganti e i vasi di vernice enormi, oltre alle etichette che alludono ai Personaggi Disney.

La musica avrà un ruolo centrale, combinando due colonne sonore originali e un mashup di canzoni

iconiche dei film Disney Animation e Pixar in versioni adattate. Da The Bare Necessities (Il libro della

giungla) a We Don’t Talk About Bruno (Encanto) e You’ve Got a Friend in Me (Toy Story), questa

selezione di canzoni delizierà gli Ospiti di tutte le età con brani che hanno emozionato diverse generazioni. La bellezza di colori sarà espressa anche dai costumi e dal trucco dei ballerini dello spettacolo. Oltre 30 ballerini e Personaggi Disney daranno agli Ospiti un benvenuto colorato e caloroso ogni giorno.