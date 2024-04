Appuntamenti e incontri per scoprire l’evoluzione europea del manga con Star Comics: tutte le info sugli eventi.

Federica Di Meo, Da Hosoi e Gin Zarbo – tre talenti europei del fumetto giapponese – uniscono le forze per ridefinire l’immagine del mangaka e portare il manga a nuove vette in Europa. Grazie a Star Comics, intraprenderanno un viaggio attraverso le principali fiere del settore e le librerie di varie città italiane. Il loro tour inizia il 24 aprile alla Feltrinelli di Viale Marconi a Roma, dove discuteranno del manga e del suo impatto internazionale, condividendo le loro esperienze e la crescente accettazione di questa forma d’arte al di fuori del Giappone.

Ognuno di loro ha un percorso unico e uno stile distintivo, ma li accomuna la passione per il manga e la maestria nella narrazione secondo la struttura narrativa giapponese del Kishotenketsu, articolata in quattro atti anziché tre. Federica Di Meo, pioniera in Europa, presenta Oneira, un seinen dark fantasy che esplora mondi cupi e visioni gotiche, trasformando gli incubi in creature che minacciano la stabilità sociale.

Da Hosoi, vincitore del terzo posto al Silent Manga Audition del 2017, porta Diablomachia sulle pagine italiane, un manga shonen che mescola profondità tematica e azione travolgente, esplorando temi come l’accettazione e la lotta contro la discriminazione. Gin Zarbo, con il suo Undead Messiah e il prossimo The Secret of Scarecrow, sfida i confini del genere con storie avvincenti che affrontano miti e leggende in un contesto contemporaneo.

Dopo Roma, li aspetta il Comicon Napoli dal 25 al 28 aprile, dove parteciperanno a panel e firmacopie, condividendo la loro arte e continuando a tessere il racconto del manga europeo. L’invito è aperto a tutti gli appassionati desiderosi di esplorare e approfondire l’universo del manga al di là dei confini tradizionali.