Dalla vaniglia al cioccolato fondente, gli chef italiani incantano con creazioni natalizie irresistibili: gli ‘Artisti del Panettone’ portano le feste su Sky.

L’atmosfera delle feste di fine anno è già nell’aria, con un anticipo che forse ancora non si era visto. E mentre si comincia a pensare ai regali da impacchettare e agli addobbi da allestire, il profumo inconfondibile di cioccolato e cannella è pronto a invadere le case. La migliore tradizione dolciaria del Natale torna, infatti, con Artisti del Panettone, sei puntate speciali in onda da lunedì 18 a mercoledì 20 dicembre alle 19 su Sky e in streaming su NOW.

Giunto alla sesta edizione, condotta da Chiara Maci, il format coinvolge quest’anno diciotto maestri pasticceri d’Italia impegnati in creazioni natalizie originali ispirate al panettone artigianale. E se da un parte Sal De Riso, presidente AMPI, svelerà il suo “alfabeto del panettone”, il biologo nutrizionista Iader Fabbri offrirà consigli sulla bilanciata alimentazione durante le festività.

Artisti del Panettone 2023, puntata per puntata

Ma quali preparazioni scoprirà il pubblico in Artisti del Panettone 2023? Ecco le anticipazioni delle puntate:

Prima Puntata: Francesco Borioli presenta il Cremoso alla vaniglia con crumble speziato e mele alla cannella, mentre Giovanni Ricciardella incanta con la Zuppa inglese al panettone.

presenta il Cremoso alla vaniglia con crumble speziato e mele alla cannella, mentre incanta con la Zuppa inglese al panettone. Seconda Puntata: Salvatore Gabbiano propone la Torta Meraviglia gluten free, Lucca Cantarin delizia con Scrocchiamentiziamo, meringa con salsa e crema allo zabaione, e Andrea Besuschio chiude con la suggestiva Passeggiata nel Bosco.

propone la Torta Meraviglia gluten free, delizia con Scrocchiamentiziamo, meringa con salsa e crema allo zabaione, e chiude con la suggestiva Passeggiata nel Bosco. Terza Puntata: Mattia Premoli realizza la Torta Caprese al Mostaccino, Luigi Biasetto presenta una perfetta Ciambella di Natale, e Paolo Sacchetti stupisce con la meringa svizzera Candela Mont Blanc.

realizza la Torta Caprese al Mostaccino, presenta una perfetta Ciambella di Natale, e stupisce con la meringa svizzera Candela Mont Blanc. Quarta Puntata: Roberto Rinaldini sorprende con lo Saintiramisù, Carmen Vecchione regala la Torta di mele di Natale, e Vincenzo Tiri incanta con la Focaccia di Acerenza al vincotto.

sorprende con lo Saintiramisù, regala la Torta di mele di Natale, e incanta con la Focaccia di Acerenza al vincotto. Quinta Puntata: Diego Crosara presenta i Biscotti alle spezie, Andrea Zino racconta la storia del Baciccia, e Roberto Cantolacqua delizia con la Torta Babbo Natale.

presenta i Biscotti alle spezie, racconta la storia del Baciccia, e delizia con la Torta Babbo Natale. Sesta Puntata: Andrea Tortora apre con La merenda di Natale, seguito da Santi Palazzolo che incanta con l’Intrigo e Sandro Ferretti chiude con la suprema Coppa Imperiale.

Infine, per l’ultima tappa di questo dolce viaggio, una celebrazione di sapori tipici del Natale italiano. Le ricette degli Artisti del Panettone, facilmente replicabili a casa, offriranno un assaggio autentico di tradizioni, sapori unici, e, soprattutto, infinita dolcezza. Un invito a indossare il grembiule e a godersi la magia del Natale attraverso irresistibili prelibatezze.

